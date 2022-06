Un acteur de la Colombie-Britannique comptait tuer sa mère puis Justin Trudeau

La révélation a été faite devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique lors de la première journée de l'audience de détermination de la peine de Ryan Grantham, 24 ans. Ce dernier a plaidé coupable à l'accusation déposée contre lui le 9 mars dernier.

Les descriptions du crime contenues dans ce texte pourraient troubler certaines personnes, nous préférons vous en avertir.

Selon l'admission des faits lus par la Couronne, Ryan Grantham a tiré un coup de feu à l'arrière de la tête de sa mère Barbara Waite, 64 ans, pendant qu'elle jouait du piano dans leur maison de Squamish, le 31 mars 2020.

Le lendemain, alors que le corps de sa mère gisait toujours dans une mare de sang, Ryan Grantham a placé dans sa voiture trois fusils, des munitions, 12 cocktails Molotov, des fournitures de camping et une carte imprimée en utilisant le moteur de recherche Google indiquant les directions vers Rideau Cottage, la résidence du premier ministre Justin Trudeau, à Ottawa.

Ryan Grantham a déclaré vouloir tuer Justin Trudeau à la fois dans sa déclaration à la police et dans des extraits de son journal privé qui ont été lus au tribunal.

Ryan Grantham avait imprimé une carte Google indiquant les directions vers Rideau Cottage, la résidence de Justin Trudeau, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Demi-tour à Hope

Il a pris la route vers l'est, mais a fait demi-tour environs 200 km plus loin en arrivant à Hope. Il avait idée de commettre des violences de masse, de tuer des gens sur le pont Lions Gate de Vancouver ou à l'Université Simon Fraser, où il était étudiant.

Toujours selon la reconnaissance des faits lue en Cour, plus tard dans la nuit, il s'est rendu au quartier général de la police de Vancouver, dans l'est de la ville. Il s'est approché d'un agent qui se trouvait dans une voiture de police et lui a dit : j'ai tué ma mère .

Depuis qu'il a 9 ans, Ryan Grantham joue au cinéma et à la télévision. Sa filmographie inclut des séries télévisées produites en Colombie-Britannique, notamment Riverdale, Supernatural et iZombie, ainsi que les films Diary of a Wimpy Kid et The Imaginarium of Doctor Parnassus.

Le tribunal a entendu que Ryan Grantham avait des sentiments croissants de dégoût de soi, de désespoir et un désir de commettre des actes de violence dans les mois qui ont précédé le meurtre de sa mère.

Il avait du mal à l'école, fumait beaucoup de cannabis, se sentait en colère et anxieux face à des échecs perçus et envisageait de se suicider.

Une répétition du crime

Dans les jours précédant le meurtre, Ryan Grantham a fait une répétition du crime, s'approchant subrepticement de sa mère avec une arme à feu à au moins une occasion.

Il s'est également enregistré sur une caméra GoPro. Une vidéo qui a été montrée au tribunal semble montrer la procédure pas à pas. Dans une autre, prise le jour du meurtre, il montre le corps de sa mère et décrit ce qui s'est passé.

Je lui ai tiré une balle dans la tête , dit-il. Dans les instants qui ont suivi, elle aurait su que c'était moi.

Dans sa déclaration à la police, Ryan Grantham a indiqué que dans les heures qui ont suivi le meurtre, il a paniqué, a écrit dans son journal, a pris la vidéo, est sorti chercher de l'argent, de la marijuana et de la bière, est rentré à la maison, a expérimenté la fabrication de cocktails Molotov et a regardé Netflix pendant deux heures et demie. Il a ensuite couvert le corps de sa mère avec un drap et est allé se coucher.

Au 31 mars, on peut lire dans son journal : je suis tellement désolé maman, je suis tellement désolé Lisa [NDLR - sa soeur] … Je me déteste .

Il y a beaucoup de médias sur moi là-bas … le cinéma et la télévision … des centaines d'heures de moi qui peuvent être visionnées et disséquées … Personne ne comprendra , lit-on dans le journal.

L'audience reprend mardi

Avant de quitter Squamish le 1er avril, il a suspendu un chapelet au piano et disposé des bougies allumées autour du corps de sa mère. La dépouille de Barbara Waite a été découverte par sa fille dans la soirée du 1er avril. Inquiète, Lisa Grantham s'est rendue au domicile de sa mère qui ne répondait pas aux appels téléphoniques et aux messages.

Dans sa déclaration de victime, Lisa Grantham a expliqué que sa vie et sa carrière avaient été dévastées par le meurtre. Elle a dit qu'il n'y avait aucun doute dans son esprit que son frère était une personne dangereuse.

Comment puis-je faire confiance à qui que ce soit alors que mon frère unique a choisi d'exécuter ma mère pendant qu'elle avait le dos tourné , a-t-elle déclaré au tribunal.

Le meurtre au deuxième degré s'accompagne automatiquement d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. La Couronne demande de 17 à 18 ans d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.

La défense de Ryan Grantham n'a pas encore fait de soumissions. L'audience reprendra mardi.

D'après les informations de Karin Larsen