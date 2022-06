Opération sur la colline du Parlement : deux hommes sikhs arrêtés à tort

Les membres du Front des Sikhs unis du Canada tenaient samedi un événement pour commémorer le massacre des Sikhs en Inde en 1984, comme ils le font chaque année depuis 2017. L’activité a été perturbée par ce que ceux-ci ont appelé un canular terroriste .

L’événement vise à se souvenir de la mort et de donner à ceux qui restent l’opportunité d’ouvrir le dialogue avec leur communauté sur ce qu’ils ressentent, et raconter ce qu’ils ont vu , explique Harpreet Hansra, l’un des organisateurs de l’événement.

Selon son récit, une fois sur les lieux samedi, les organisateurs ont reçu l’information qu’une menace de sécurité les empêcherait de faire leur rassemblement à l’endroit prévu. M. Hansra et quelques autres participants se sont donc déplacés devant la Cour suprême, un lieu qui ne se trouvait pas dans le périmètre de sécurité des services policiers.

Après qu’ils se soient installés, la police a demandé à M. Hansra d’identifier Manveer Singh, un autre organisateur. Peu de temps plus tard, un troisième organisateur, Parminder Singh, a lui aussi reçu un appel de la police.

Selon M. Hansra, ses deux partenaires se sont rapportés au Service de police d’Ottawa (SPO) de leur plein gré pour répondre aux questions des enquêteurs.

Les deux ont été relâchés quelques heures plus tard. Harpreet Hansra rapporte qu’une brève conversation avec les policiers lui a fait comprendre que la menace ayant mené à la fermeture de la colline du Parlement était assez détaillée .

Chargement de l’image «Aucune menace pour la sécurité publique n'a été identifiée», a confirmé la police samedi. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Ils n’ont pas arrêté de nous dire que nous étions les victimes d’un canular de terrorisme et qu’ils nous présentaient leurs excuses pour l’annulation de notre événement , poursuit-il.

Des sources policières ont raconté à CBC que l’information reçue par les autorités, au premier chef l’Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC), était que des membres d’un groupe extrémiste, Babbar Khalsar, se dirigeaient vers une manifestation avec des explosifs.

Cette organisation, aussi appelée Babbar Khalsar International (BKI), vise à établir un État sikh indépendant et fondamentaliste appelé Khalistan , selon le ministère de la Sécurité publique du Canada.

Cependant, M. Hansra indique que les deux hommes identifiés comme personnes d’intérêt ne sont pas membres de BKI .

Hapreet Hansra explique qu’il s’agit de deux hommes très impliqués dans leur communauté, et que ce canular n’avait rien à voir avec leur évènement ou leur communauté, d’où les excuses qu’ils se sont vus offrir par la police.

Les deux individus n'ont représenté à aucun moment une menace pour la sécurité. Ces membres sont des membres éminents de la communauté. Ce sont tous les deux des hommes d'affaires. Personnellement, je les connais depuis très longtemps , raconte M. Hansra.

Chargement de l’image Un courriel envoyé aux députés faisait état d'une «menace possible» sans donner plus de détails. Photo : CBC

Les services policiers n’ont ni confirmé ni infirmé la nature de leurs opérations.

Tous les policiers d’Ottawa ont reçu l’ordre d’être attentifs à un groupe de trois personnes, incluant Manveer Singh et Parminder Singh. Les deux ont confirmé à la Presse canadienne qu’ils ont été arrêtés puis relâchés par la police avec des excuses à la clef.

Il n’est toujours pas établi si la troisième personne a été identifiée ou contactée par la police.

Le SPO a indiqué lundi dans un communiqué qu’aucune menace de sécurité n’avait finalement été identifiée.

« Le Service de police d’Ottawa n'a pas d'autre mise à jour puisque l'enquête sur l'affaire est maintenant terminée. Nous pouvons confirmer qu'aucune accusation n'a été portée par le SPO . » — Une citation de Service de police d’Ottawa par communiqué

Autant la Gendarmerie royale du Canada (GRC) que le Service de police parlementaire (SPP) ont redirigé les questions vers le SPO .

Enquête réclamée

L’Organisation mondiale des Sikhs du Canada demande pour sa part une enquête sur les évènements, et que les responsables du canular soient tenus responsables d’avoir visé un rallye sikh à Ottawa avec une fausse alerte à la bombe , une demande répétée par Harpreet Hansra.

« Les personnes qui ont fourni cette information et créé cet énorme émoi à Ottawa et au Parlement et autour sont en fait ceux qui infligent le terrorisme aux Canadiens avec ces types de canulars terroristes. » — Une citation de Harpreet Hansra, organisateur de l’événement

En tant que Canadien qui est né et a grandi au Canada et qui est très fier du Canada et qui est très fier d'être Canadien, oui, je pense que les Canadiens méritent une réponse sur qui étaient ces gens ou cette organisation, et d'où venait ce canular terroriste , s’est indigné M. Hansra

Après que la police ait estimé que la menace de samedi après-midi était crédible, les députés, les sénateurs et leur personnel ont reçu l'ordre de s'abriter sur place alors que les agents fermaient les rues pour enquêter sur un incident suspect et une menace potentielle sur la colline du Parlement .

Chargement de l’image Des agents lourdement armés se trouvaient sur place. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Au centre-ville d'Ottawa, la police municipale a fermé la rue Wellington entre la rue Elgin et l'avenue Bronson, ainsi que la rue Metcalfe entre les rues Albert et Slater.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré à CBC que le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino avaient tous deux été informés de l'incident. M. Trudeau était alors à Los Angeles sur le point de rentrer au Canada après la conclusion du Sommet des Amériques.

À 15 h 35, les policiers ont procédé au démantèlement du périmètre de sécurité.

Avec les informations de David Fraser, Shaamini Yogaretnam, Avanthika Anand et Phil Ling, de CBC News