Ottawa pourrait lever l’obligation de vaccination pour les voyageurs

Le gouvernement fédéral est sur le point d'annoncer la fin de l'obligation de se faire vacciner pour les voyages intérieurs en avion et en train, ainsi que pour les voyages internationaux, a appris CBC.

L’obligation de vaccination pour les voyages est en vigueur depuis le 30 octobre 2021. Ottawa avait laissé une période de transition jusqu'au 30 novembre pour l'application de cette mesure.

Le gouvernement a subi des pressions de puis plusieurs semaines de la part des partis d'opposition et de l’industrie du voyage pour assouplir certaines mesures de santé publique en réponse aux retards et aux longues files d'attente dans les aéroports.

Le 1er juin, l'industrie touristique canadienne avait imploré le gouvernement fédéral de lever les mesures sanitaires inutiles aux frontières. Mais le premier ministre avait répondu que la pandémie n'était pas terminée et que des gens meurent tous les jours .

De son côté, le Conseil des aéroports du Canada avait réclamé qu'Ottawa retire les mesures sanitaires restantes à la frontière d'ici au 15 juin.

Chaque jour compte. Nous devons sauver notre été, a expliqué Mme Pasher. C'est un problème urgent.

Dans un premier temps, Ottawa avait annoncé vendredi après-midi la suspension temporaire des tests aléatoires obligatoires pour les personnes vaccinées entrant au pays.

Ces tests ont cessé dès samedi, mais pourraient reprendre le 1er juillet. Ils seraient alors effectués à l'extérieur des aéroports, c'est-à-dire dans une clinique ou à la maison. Par ailleurs, les voyageurs vaccinés ne seront plus obligés de donner un échantillon dès leur arrivée en sol canadien.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra avait souligné que le gouvernement reconnaissait les répercussions que les temps d’attente élevés dans certains aéroports canadiens ont sur les voyageurs .

Plus tôt dans la journée, la présidente du Conseil des aéroports du Canada, Monette Pasher, avait salué la décision d’Ottawa de suspendre les tests aléatoires, la qualifiant de grand pas vers le rétablissement d'une circulation normale dans les terminaux des aéroports.

Cependant, Mme Pasher a souligné que d'autres mesures seraient nécessaires pour dégager complètement la piste.

Elle a également indiqué que les temps d'attente et les retards d'arrivées sur le tarmac des grands aéroports s'étaient améliorés immédiatement après l'entrée en vigueur de la mesure, samedi.

En date du 1er juin, les grands aéroports du pays traitaient en moyenne 56 000 passagers entrants en provenance de l'étranger chaque jour – plus de la moitié d'entre eux à l'aéroport Pearson de Toronto, où des scènes de files d'attente interminables et de frustration des voyageurs ont circulé dans les publications des réseaux sociaux et les reportages pendant une grande partie du printemps.

Le nombre de voyageurs devrait atteindre 80 000 dans quelques semaines, selon les prévisions du Conseil des aéroports du Canada.