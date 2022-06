Il n’y aura plus de restrictions sanitaires en Alberta à compter de mercredi

Les autorités sanitaires albertaines ont expliqué leur décision par la baisse continue du nombre de personnes nouvellement infectées par le virus et la baisse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Le port du masque dans les transports en commun et l’isolement ne seront plus obligatoires. L'isolement reste toutefois recommandé pour les personnes présentant des symptômes ou celles ayant reçu un résultat positif à un test de dépistage du virus.

Les autorités ont également expliqué que dans le cadre de la politique de Services de santé Alberta (AHS) et comme l'exigent la prévention et le contrôle des infections, le port du masque et l’observation de toute autre mesure visant à protéger les patients dans les établissements de santé resteront en place.

Le ministre albertain de la Santé, Jason Coppin, a déclaré qu’il faut désormais apprendre à vivre avec la COVID-19 qui continuera d'être présente et a assuré que la province continuera à garantir l'accès aux vaccins, aux traitements antiviraux [Paxlovid notamment] et aux tests rapides.

Appel à la vigilance et à la prise d’une dose de rappel

Les autorités sanitaires mettent en garde le public contre un éventuel relâchement dans le suivi des mesures élémentaires de prévention, comme le fait de se laver les mains régulièrement et d'éviter d’être en contact avec d’autres personnes lorsque l’on présente des symptômes ou quand on se sent malade.

Apprendre à vivre avec la COVID-19 ne signifie pas l'ignorer , a ainsi averti la médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw.

La Dre Hinshaw a aussi exhorté les Albertains à recevoir la dose de rappel à laquelle ils sont admissibles.

Les autorités sanitaires ont indiqué par ailleurs qu’elles se préparent en vue de faire face, au cours de l’automne et de l’hiver prochains, à la résurgence d’autres infections d’origine virale ou bactérienne, comme la grippe saisonnière.

L’Alberta est la quatrième province de l’Ouest canadien, après la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba à lever les restrictions liées à la COVID-19.