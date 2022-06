Une maison est emportée par un glissement de terrain à La Baie

Il n'y a pas eu de blessé ni de dommages matériels sur d'autres résidences , a indiqué sur place le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

Les pompiers et les policiers se sont rendus sur place un peu avant 20 h. Ils ont érigé un périmètre de sécurité. Dix-huit résidences ont été évacuées sur les rues avenue du Parc et De la Terrasse-Bellevue, situées plus haut derrière les maisons évacuées il y a plus d'un mois. Trois autres résidences situées à proximité de la maison emportée par le glissement ont aussi été évacuées. Les résidents ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Chargement de l’image La maison s'est effondrée dans la rue. Photo : Facebook

En début de soirée, le talus où se trouvait les résidences évacuées depuis plus d'un mois s'est décroché. Il y a eu une assez grosse coulée de terre , a mentionné Dominic Arseneau, précisant que la quantité de terre est impressionnante sur place.

C'est un secteur où on avait une problématique au niveau du mouvement de sol. On avait évacué trois résidences dernièrement et on avait mis un mur de protection au cas où il arriverait quelque chose. Ce soir, on a vu que ce que l'on craignait est arrivé. Le talus a décroché. Il y a une des résidences qui a fait un bout, qui a renversé complètement sur le toit , explique le chef de division du service incendie, Christian Fillion, précisant que les fortes pluies pourraient être à l'origine du glissement de terrain.

Chargement de l’image Le chef de division Christian Fillion a mentionné que les résidents évacués avaient été pris en charge par le Croix-Rouge. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

La 8e avenue, qui était déjà fermée en raison des blocs de bétons, a été complètement bloquée en raison du glissement de terrain. D'ailleurs, le muret de béton qui avait été aménagé en avril dernier a empêché la coulée de terre d'atteindre les résidences de la 9e avenue.

Les résidents de la maison effondrée avaient été évacués en avril dernier, en même temps que ceux de trois autres maisons et deux logements. Le ministère des Transports avait à ce moment, détecté des fissures inquiétantes dans le talus de l’ancien secteur Port-Alfred. Depuis, les résidents des deux maisons évacuées avaient pu les réintégrer sur la 9e avenue. C'est justement à côté de l'une de ces résidences, que la course de la maison emportée s'est arrêtée, à quelques mètres seulement.

La firme Englobe sera en charge des éventuelles expertises, afin de déterminer la suite des événements et le périmètre de sécurité à conserver , a mentionné lundi soir, par voie de communiqué, la Ville de Saguenay.

Avec les informations de Pascal Girard.