McCain Foods travaille à s’assurer que son approvisionnement en frites au pays est le plus possible à l’abri des effets des changements climatiques.

La société basée à Florenceville, au sud de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick, investit massivement dans ce qu’ils appellent des fermes du futur , où ils utilisent des pratiques agricoles régénératives pour mieux se préparer aux variations du climat.

Ces pratiques comprennent de nouvelles formes de rotation des cultures, la limitation des routes que l’équipement agricole peut emprunter pour réduire le compactage du sol et l’intégration du pâturage dans les champs.

Jess Newman, directeur principal de l’agriculture et de la durabilité chez McCain Foods, mentionne que la variabilité des conditions météorologiques dans le monde entier cause une menace existentielle pour l’industrie de la pomme de terre.

« Pensez à des choses comme les printemps vraiment froids, ou les gelées qui arrivent trop tôt, les pluies qui arrivent au mauvais moment [...] ou la pluie qui vient beaucoup trop à la fois. » — Une citation de Jesse Newnam, McCain Foods

Toutes ces choses sont incroyablement dommageables pour les agriculteurs et tout au long de la chaîne d’approvisionnement McCain à notre client, menacent finalement cette sécurité d’approvisionnement , indique-t-il.

Rotation des cultures

Jesse Newman explique que McCain Foods utilise un modèle de rotation des cultures sur quatre années, où une parcelle de terre est utilisée pour cultiver des pommes de terre seulement une fois tous les quatre ans.

Tous les deux ans, d’autres cultures sont utilisées pour assurer la biodiversité dans le sol, et pour s’assurer que les ravageurs n’aient pas la chance de s’incruster dans une parcelle.

Bien que la méthode qu’utilise McCain pour étudier la rotation des cultures est la leur, Jesse Newman espère que leurs fermes partenaires seront bientôt en mesure d’utiliser les données recueillies à Florenceville dans leurs propres fermes.

Il soutient que l’entreprise espère être plus avancée dans la transmission des données agricoles aux agriculteurs, mais comme bien d’autres choses, la COVID-19 a retardé cela.

En fin de compte, la raison pour laquelle nous mettons ces pratiques à l’essai est de recueillir cet ensemble de données, de faire l’apprentissage et le partage par les pairs et de donner au reste de notre base de producteurs - qui sont nos partenaires les plus importants - l’assurance d’adopter ces pratiques dans leurs propres activités , raconte M. Newman.

Échecs agricoles

Les changements climatiques ont des répercussions sur les cultures, même dans les endroits où les changements ont été relativement minimes.

Jesse Newman a estimé qu’avec plus de 15 sites de culture, McCain s’attend à une mauvaise récolte quelque part chaque année.

Dans certains de ces secteurs, nous constatons ce que nous appelons une mauvaise récolte peut-être une fois tous les cinq ans, et dans d’autres, c’est une fois sur deux , évalue M. Newman.

Afin de s’assurer que leurs cultures soient protégées dans le monde entier, McCain vient d’ouvrir une deuxième ferme du futur dans un climat à peu près à l’opposé de Florenceville, à Lichtenburg, en Afrique du Sud.

Nous travaillons beaucoup dans l’hémisphère sud, il était donc très important pour nous que notre deuxième ferme du futur soit là , dit Jesse Newman. L’objectif est vraiment, encore une fois, de prouver ces pratiques de régénération dans une région en croissance qui semble très, très différente de Florenceville.

