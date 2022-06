Le maire de Sept-Îles préoccupé par la pénurie de logements

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, qualifie la situation d’inquiétante, malgré les différentes options qui s’offrent à la Ville.

« La situation n’est pas sous contrôle, elle est inquiétante. » — Une citation de Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles

Chargement de l’image Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, lors d'une séance du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Oui, on voit une pénurie de logements actuellement et le 1er juillet arrive rapidement. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. [...] 10 % à 15 % des logements ici à Sept-Îles sont occupés par des travailleurs qui font du fly-in fly-out ou par des agences de placement , explique-t-il.

L'entreprise Devcore est sur le point d’acquérir 555 logements à Sept-Îles et de les rénover pour cibler une clientèle plus nantie. Cette annonce préoccupe le maire puisque les locataires actuels risquent de voir le prix de leur loyer monter considérablement, même s’ils ont le choix de refuser une augmentation  (Nouvelle fenêtre) .

Steeve Beaupré croit qu'une des solutions pour aider les plus vulnérables dans cette pénurie de logements est d’assouplir certains critères à l’Office municipal d’habitation afin d’adapter le marché à la demande.

Il y a des gens qui sont sur des listes d’attente [pour avoir un logement]. Souvent ce sont des personnes seules ou des personnes à faible revenu qui ont un enfant et on leur dit "non il n’y a pas de 3 et demi ou de 4 et demi, on a juste des 5 et demi" , explique M. Beaupré.

Chargement de l’image À l’approche du 1er juillet, la rareté des logements se fait sentir à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il souhaite aussi trouver des terrains potentiels pour que des promoteurs puissent investir et construire des immeubles locatifs. La Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire ( PNAAT ) a été dévoilée le 6 juin dernier par le gouvernement du Québec et vise à accroître l’offre de logements de qualité, accessibles et abordables .

Mais selon Steeve Beaupré, la Ville de Sept-Îles ne peut pas jouer au promoteur immobilier .

Peut-être de travailler main dans la main avec des promoteurs, d’amener des idées et de dire est-ce qu’il y a une partie des terrains acquis de la minière IOC par exemple sont maintenant zonés résidentiel ? , propose Steeve Beaupré.

Le maire donne en exemple la saga du dossier du projet domiciliaire Holliday pour expliquer que la Ville a des bâtons dans les roues pour développer un plan d’urbanisme afin de permettre à des promoteurs la construction d’une centaine d'unités d’habitation à Sept-Îles.