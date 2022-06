Prenez soin des batteries au lithium ionique, alertent les pompiers de Vancouver

L’incendie mortel de samedi dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver est dû à l’explosion d’une batterie au lithium ionique, ont confirmé les Services d'incendie et de sauvetage municipaux. Les pompiers alertent la population sur une recrudescence d'incidents de batteries qui s’enflamment et appellent à la vigilance.

Matthew Trudeau, chargé de l’information publique pour les Services d'incendie et de sauvetage de Vancouver, a expliqué lundi que l’incendie de samedi est le septième incendie mortel cette année dans la municipalité. Cinq de ces sept incendies ont été causés par des batteries au lithium ionique et par des appareils électroniques alimentés par des piles .

Les pompiers conseillent à la population de redoubler de vigilance dans l’utilisation et la recharge de ces batteries, qui peuvent être trouvées dans des trottinettes électriques, des vélos électriques, des monocycles électriques [et] même des téléphones portables .

« Nous assistons à une augmentation spectaculaire des incendies et plus de 70 % de nos décès par incendie sont désormais causés par ces incendies [de batteries au lithium ionique]. » — Une citation de Matthew Trudeau, chargé de l’information publique, Services d'incendie et de sauvetage de Vancouver

Matthew Trudeau rappelle également la nécessité d'avoir un détecteur de fumée fonctionnel dans son logement et à l'extérieur du logement, et de s'assurer de dormir avec la porte fermée.

Il explique que depuis 2016, les incendies dus aux batteries au lithium ionique ont augmenté de 500 %. Il qualifie cette tendance d'inquiétante et assure qu’une équipe d'éducateurs va à la rencontre du public pour parler des mesures de sécurité à prendre avec batteries au lithium ionique notamment dans le quartier du Downtown Eastside.

Des extincteurs à eau inefficaces

Les pompiers ont constaté plusieurs types de problèmes : des incendies à cause d’une surcharge et d’un effet d'emballement thermique, qui rendent le feu extrêmement dangereux et difficile à éteindre , des batteries qui explosent, des modifications d’équipements dangereux, des cordons endommagés ou encore des chargeurs endommagés.

Ces types d'embrasement, explique Matthew Trudeau, sont difficiles à éteindre avec seulement un extincteur à eau à cause de l’effet d'emballement .

Selon le Conseil national de recherche du Canada : L’emballement thermique est la forme la plus grave de défaillance des piles. Il désigne l’échauffement rapide d’une pile sous l’effet de la réaction chimique exothermique qui se produit entre l’électrode positive fortement oxydante et l’électrode négative fortement réductrice. À ce stade, la réaction est irréversible, et la pile se consume entièrement.

Le CNRC ajoute qu' au cours d’un événement thermique, la batterie peut atteindre des températures élevées avec ou sans flammes, ce qui peut mettre le feu aux matériaux combustibles adjacents, y compris les autres batteries. Au cours d’un événement thermique, la pile peut éclater et projeter des matières enflammées, en fusion ou très chaudes, créant ainsi un risque d’incendie pour les matériaux combustibles environnants.

La cheffe des pompiers de Vancouver, Karen Fry, assure que ce n'est pas seulement un problème à Vancouver, mais quelque chose que nous commençons à voir partout en Amérique du Nord .

« [Ces batteries] sont sûres lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée et elles sont sûres lorsque nous les achetons via le Canada et des endroits réputés et que nous n'achetons pas sur Amazon [en provenance d’un] endroit qui n'a pas été testé [ou] des contrefaçons. » — Une citation de Karen Fry, cheffe des pompiers de Vancouver