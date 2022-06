Pénurie d’iode : l’attente pour certains examens médicaux pourrait s’allonger

Les produits de contraste iodés permettent de voir, lorsque injecté chez un patient, les vaisseaux sanguins ainsi que certains organes. Ils sont principalement utilisés en radiologie, au bloc opératoire et en hémodynamie.

Ce qui est dommage, c’est que ça a été annoncé tardivement au milieu hospitalier. Peut-être qu'il aurait été possible de faire des démarches si ça avait été su plus tôt , déplore la représentante nationale du Syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Pascale Leclair-Gingras.

Pas de délestage, dit le CIUSSS MCQ

Dans une réponse écrite transmise lundi, le porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Philippe Lehoux, affirme qu ' aucun examen n’a été reporté ou annulé en raison de cette situation.

La Santé publique régionale contredit ainsi les témoignages de trois radiologistes ainsi que celui d’une patiente qui a informé Radio-Canada du report de son examen d'imagerie par résonance magnétique.

Le CIUSSS MCQ reconnaît toutefois que l’utilisation de produits de contraste iodés est désormais réservée aux demandes urgentes. « Les services de radiologie doivent réduire la consommation actuelle. Pour se [sic] faire, les radiologistes ont mis en place différentes alternatives pour maintenir les services offerts à la population ».

Les radiologistes sont sommés d’effectuer l’examen sans injection de contraste lorsque ceci n’a pas d’impact majeur sur la qualité d’imagerie, ou d’opter pour un autre type d’examen.

Ces directives inquiètent Pascale Leclair-Gingras, qui s’attend à ce que la pénurie d’iode perdure jusqu’à la fin juin. Nos membres sont obligés de faire des examens qui ne sont peut-être pas optimaux. Si le médecin juge que ce n’est pas suffisant, il faut reprendre, donc ça dédouble le travail.

Aux prises avec cette même pénurie d’iode, l'Hôpital régional de Windsor, en Ontario, avance qu'un important fournisseur mondial de colorant - GE Healthcare, situé en Chine - ne peut produire à pleine capacité, depuis plusieurs mois, en raison de stricts confinements imposés par le gouvernement chinois.

Avec les informations de Magalie Masson