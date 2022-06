Au Yukon : le lac Teslin sur le point de battre son record historique de niveau d’eau

Pour leur part, les collectivités de Carmacks, Dawson et Mayo font l’objet d’une veille de crue ou d’un avis de débit élevé.

Selon le communiqué, le niveau du lac Teslin devrait augmenter de plus de 20 centimètres par jour pour les 5 prochains jours . Avec la quantité de pluie qui s’est abattue dans la région, les autorités croient que le niveau d’eau du lac pourrait atteindre un nouveau record.

Kayne Geddes, un entrepreneur qui habite Teslin, affirme que la situation inquiète ses résidents, alors que l’eau monte des deux côtés de la route de l’Alaska.

La municipalité de Teslin et le Conseil de Teslin Tlingit ont avisé certains résidents de se tenir prêts à quitter leurs demeures. Il ne s’agit que de préparatifs à ce moment-ci, explique une lettre commune qui leur a été envoyée, mais si le niveau du lac continue à monter, il nous faudra peut-être évacuer certains secteurs rapidement.

Entre-temps sur le terrain, des équipes, dont deux unités de pompiers de feux de forêt, sont à pied d'oeuvre pour remplir des sacs de sable pour mettre en place une digue.

Les autorités demandent aux résidents de déplacer en hauteur tout objet de valeur menacé par une crue soudaine.

Les autorités locales et territoriales croient qu’il est possible que le niveau d’eau du lac Teslin atteigne ou dépasse le record établi en 1962.

L’agente d’information de l’Organisation des mesures d’urgence du Yukon, Julia Duchesne, affirme que la pluie des derniers jours contribue à la montée des eaux, mais la situation est avant tout attribuable à la neige qui fond.

« Nous avons connu des précipitations records de neige dans tout le territoire cet hiver et au cours du printemps et nous ce que nous observons présentement est la fonte des neiges dans les plus hautes altitudes qui coulent dans les différents cours d’eau. »