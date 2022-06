Calgary déclare l’état d’urgence local

La Ville de Calgary déclare un état d'urgence local pour les 14 prochains jours afin de se préparer à toute éventualité et de pouvoir agir rapidement devant la grosse quantité de pluie prévue cette semaine.

Les modèles de précipitations prévoient jusqu'à 150 millimètres de pluie d'ici mercredi. Les autorités municipales se veulent toutefois rassurantes quant aux risques de grosses inondations.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a bien insisté sur le fait que l'état d'urgence local constitue une mesure préventive. Il servira surtout à faciliter le travail des policiers et des pompiers si des évacuations sont nécessaires.

Le niveau de la rivière Bow devrait atteindre son maximum mercredi après-midi ou jeudi matin. C'est cette rivière qui présente le plus grand risque de débordement en ce moment, mais son débit est bien inférieur à ce qu'il était lors des inondations de 2013.

Selon la Ville, les risques d'inondations sont surtout limités à deux quartiers de Calgary en ce moment, soit Bowness et Sunnyside, durement éprouvés lors des inondations de 2013.

Ailleurs dans la province

À l'échelle provinciale, des avertissements d'inondations sont en vigueur pour Banff, Canmore et Exshaw. High River pourrait aussi être à risque, selon les modèles provinciaux.

Le ministre de l'Environnement et des Parcs, Jason Nixon, s'est toutefois voulu rassurant en disant que la province travaille avec les villes et avec les municipalités et qu'elles est prête à aider si nécessaire.

Il a exhorté les gens à télécharger les applications Alberta Rivers et Alberta Emergency Alert afin de rester informés des derniers développements.

Il a aussi rappelé aux Albertains et aux visiteurs de rester à l'écart des rivières et de leurs berges tant que les niveaux d'eau seront élevés.