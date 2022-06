Vives émotions à l’audience sur la détermination de la peine d’Alek Minassian

Alek Minassian a été condamné sans surprise lundi à perpétuité sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans pour l'attentat au camion-bélier, qui avait fait 11 morts et 15 blessés à Toronto en 2018. Son audience sur la détermination de la peine avait réuni plus tôt dans la journée dans la douleur de bons samaritains, des survivants et des proches des victimes de la tragédie.