Le Manitoba interviendra si la Loi sur la laïcité de l’État se rend en Cour suprême

Le gouvernement du Manitoba contestera la loi québécoise sur la laïcité si la cause est portée devant la Cour suprême du Canada.

L’affaire est devant la Cour d’appel du Québec et le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, affirme être presque certain qu’elle aboutira devant le plus haut tribunal du pays.

Il soutient que le Manitoba s’oppose à cette loi, connue sous le nom de loi 21, qui interdit aux travailleurs du secteur public en position d’autorité de porter des symboles religieux au travail.

Selon le ministre Goertzen, une décision de la haute cour créerait un précédent dans tout le pays en matière de liberté de religion. Il a demandé à son ministère de se préparer à intervenir.

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a annoncé le mois dernier que le gouvernement fédéral se joindrait lui aussi à une telle contestation judiciaire.

En 2019, le gouvernement du Manitoba a fait paraître de la publicité dans les médias au Québec pour inviter les fonctionnaires de cette province à déménager au Manitoba s’ils se sentaient brimés par l’interdiction des signes religieux dans la sphère publique.