L’Année René Lévesque : l’ex-député Yves Duhaime célèbre son legs

Celui qui a notamment été ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche ainsi que ministre de l'Énergie et des Ressources sous René Lévesque a profité du début du centenaire de l’ancien premier ministre pour se remémorer son héritage.

« C’est [le premier ministre] qui a été le plus adulé et admiré de la population, parce que c’est un homme qui aimait profondément le peuple, a-t-il commenté lors de son passage à l’émission En direct. Il souhaitait son avancement, sa prospérité et surtout sa liberté par la souveraineté. »

Celui qui a côtoyé René Lévesque pendant une quinzaine d’années se dirigeait, au même moment, vers la Grande Bibliothèque de Montréal, où se déroulait, lundi, le coup d’envoi de l’Année Lévesque.

De nombreuses personnalités de la sphère politique étaient attendues. On rencontre des amis et des gens qui étaient dans nos cabinets autrefois, a précisé Yves Duhaime. Sur les ministres du premier cabinet assermenté à la fin novembre 1976, il y en a 10, dont moi, qui sont encore vivants… Pour nous, c’est une journée de réjouissance.

Un projet inachevé

Le président d’honneur des festivités du centenaire de René Lévesque et ex-premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, a récemment écorché son ancien parti en suggérant qu’il n’était peut-être plus le bon véhicule pour réaliser l’indépendance du Québec.

À l’approche des élections provinciales, les derniers sondages suggèrent que le Parti Québécois récolterait environ 10 % des intentions de vote.

Si le PQ vit actuellement ses moments les plus difficiles, il est trop tôt pour prononcer sa mort, croit Yves Duhaime. On ne connaît jamais l’avenir… Ce parti a été et pourrait être encore le plus grand parti de l’histoire politique du Québec. Nous avions 325 000 membres au moment du référendum de 1980. Ça n’a jamais été battu par personne.

Les successeurs de René Lévesque se doivent de redresser la situation, a-t-il ajouté.