Bon Entendeur : « Il y a une histoire qui nous relie au Québec »

Le Québec est l’endroit du monde où le collectif a le plus souvent joué, à l’exception de la France.

Il y a une histoire qui nous relie au Québec , explique Arnaud Bonet, qui a lancé Bon Entendeur il y a 10 ans,

Le temps est bon sorti de l’oubli en 2018

Écrite et composée par Stéphane Venne en 1971 pour le film Les mâles, de Gilles Carle, la chanson Le temps est bon a connu une résurrection inattendue quand Bon Entendeur l’a reprise en 2018.

Aujourd’hui, cette version cumule près de 74 millions d’écoutes sur Spotify.

À l’époque, Nicolas Boisseleau, un membre du groupe qui œuvre davantage en coulisses, avait expliqué à Radio-Canada pourquoi ses complices et lui avaient choisi cette chanson du patrimoine musical québécois.

C’est une chanson joyeuse et solaire, à la mélodie légère et pleine de charme, telle une grosse bulle de fraîcheur, avait-il précisé. Le fait qu’elle parle de polyamour en fait une chanson en avance sur son temps.

De l’électro rétro

Ce lundi soir, le concert de Bon Entendeur mêlera des chansons de leurs deux albums – Aller-retour (2019) et Minuit (2021) – à des morceaux que le collectif adore et qu’il aime mettre dans les compilations remixées, appelées mixtapes en anglais, qui font sa spécialité et avec lesquelles il s’est fait connaître à ses débuts.

Ce sera un mix de tous ces sons pour proposer à nos fans qui nous connaissent via différents canaux de s’y retrouver , souligne Pierre Della Monica, qui sera sur scène avec Arnaud Bonet, qu’il appelle son frère .

Dans ses mixtapes, Bon Entendeur fait se côtoyer des musiques qu’il déniche dans le patrimoine musical et des extraits d’entrevues avec des personnalités de différents horizons, telles que France Gall, l’ancien président Jacques Chirac, Charles Aznavour, l’actrice Camille Cottin ou encore le rappeur Mc Solaar, qui fait revivre ses années 1990 dans la mixtapeUne époque.

Dans ces albums, Bon Entendeur aime retravailler des chansons rétro, surtout françaises, comme Le temps de l’amour, de Françoise Hardy, Ex-fan des sixties, de Jane Birkin, ou encore La Rua Madureira, de Nino Ferrer.

Un nouvel album en projet

Montréal constitue l’une des 50 étapes de la tournée que Bon Entendeur a lancée en mai et qui se poursuit jusqu’au mois d’octobre. Après ce marathon, il arrêtera de donner des concerts en France jusqu’en 2024 afin de se consacrer à la préparation de son troisième album, qui devrait sortir dans deux ans.

On va se laisser du temps pour se concentrer là-dessus et donner le meilleur, plutôt que de faire cet album entre deux tournées, explique Arnaud Bonet. Ce ne serait pas la meilleure manière de travailler efficacement et d’avoir de bonnes idées.

Pour concocter ce troisième opus, le groupe entend prendre du temps pour réfléchir, écouter de la nouvelle musique et se renouveler.

Pour le moment, Bon Entendeur ne sait pas encore quelles chansons il revisitera, mais, tout en continuant de donner une seconde jeunesse à des chansons françaises, il se pourrait qu’il explore davantage la production musicale anglophone, comme il l’a fait avec le succès disco I love to love, chanté par Tina Charles en 1976.

Ce texte a notamment été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.