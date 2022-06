Des fermes de varech pour lutter contre les changements climatiques

Majid Hajibeigy pense que la commercialisation du varech peut aider à combattre la perte de biodiversité. Le jeune entrepreneur croit que le varech est un filtre naturel .

« Nous avons beaucoup de travail devant nous et beaucoup de questions à poser, mais si nous faisons les choses correctement [...] cela pourrait changer le monde. » — Une citation de Majid Hajibeigy, cultivateur d'algues

Majid Hajibeigy et son équipe cultivent et récoltent le varech. L’algue est ensuite transformée en aliments pour animaux, en nourriture et en engrais.

Chargement de l’image Le varech joue un grand rôle dans son traitement par la photosynthèse. Photo : Fournie par Canadian Pacifico Seaweeds

Le varech, utile dans la lutte aux changements climatiques?

L'eau de mer absorbe jusqu'à 30 % du dioxyde de carbone relâché dans l'atmosphère, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du Climat (GIEC)  (Nouvelle fenêtre) , ce qui contribue à l'acidification des océans.

Or, même sous pression d'une accélération de l'acidification des océans, les forêts de varech forment des écosystèmes productifs qui captent aussi le CO2, selon une étude publiée dans la revue Plos One.

Les chercheurs soulignent que l'acidification des océans représente l'une des menaces les plus importantes pour les écosystèmes marins.

Chargement de l’image Majid Hajibeigy est cultivateur d’algues. Photo : Fournie par Canadian Pacifico Seaweeds

On retrouve des types de varech dans les océans du monde entier, y compris celui de l'Arctique, où Rebecca Evans, étudiante en maîtrise à l'Université Memorial de Terre-Neuve, examine comment l'espèce s'est adaptée pour survivre dans les eaux glaciales.

Certaines espèces de varech produisent plus de biomasse annuellement par mètre carré que les forêts tropicales humides , explique l'étudiante.

Majid Hajibeigy pense que le mariage de l'agriculture et de la conservation peut avoir des effets positifs sur l’environnement, et il n'est pas le seul. Partout dans le monde, on voit un intérêt accru pour les fermes de varech et leur potentiel à aider à lutter contre le changement climatique.

Avec les informations de Connel Bradwell