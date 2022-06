Au moins 10 arrestations lors de manifestations pour sauver les forêts anciennes

L’organisation Save Old Growth lance une série de manifestations cet été pour demander l'arrêt de l’exploitation des forêts anciennes en Colombie-Britannique. Le premier jour s’est cependant soldé par au moins 10 arrestations et un blessé qui s'est retrouvé à l'hôpital.

Pour se faire entendre, une soixantaine de protestataires a obstrué divers axes routiers qui relient des secteurs clés des grandes villes du sud-ouest de la province en pleine heure de pointe.

Ils ont pris pour cible le pont Ironworkers et le tunnel George Massey dans le Grand Vancouver ainsi que la route Patricia Bay dans le Grand Victoria.

Un manifestant chute d’une échelle

Chargement de l’image Manifestation de Save Old Growth dans le Grand Victoria

Par ailleurs, la tension était vive entre les militants et les automobilistes qui devaient se rendre au terminal de traversiers à Swartz Bay. Un manifestant s’est blessé après être tombé de son échelle.

Selon des images qui circulent sur Instagram, un homme s’est approché de l’échelle posée au milieu de la route puis a cassé l’une des planches liées au cordage de la structure. La structure a par la suite craqué quelques minutes après le geste de l’homme et le militant a chuté sur l’asphalte.

Le manifestant a été arrêté puis conduit à l’hôpital.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) entend ouvrir une enquête pour déterminer ce qui aurait mené à la chute et s’il y a eu un acte criminel.

On a pu voir d’ailleurs sur les images que c’était une petite échelle qui s’est effondrée sous le poids du manifestant, précise le caporal Alex Bérubé, porte-parole de la GRC en Colombie-Britannique.

La police rappelle que les gestes des automobilistes aussi, lors de manifestations, peuvent avoir des conséquences. On sympathise avec les conducteurs qui sont frustrés dans leur déplacement en raison de ces manifestations, explique Alex Bérubé. Par contre, on doit se rappeler que la GRC ne tolère pas les actes illégaux pour contourner ces blocages.

Chargement de l’image La police de Vancouver a procédé à plusieurs arrestations lundi matin et a saisi quatre véhicules sur le pont Ironworkers Memorial. Photo : TIM BRAZIER/SAVE OLD GROWTH

La police de Vancouver a arrêté quatre personnes qui tentaient de s’attacher au volant d’une voiture sur le pont Ironworkers lundi matin. Elle a également saisi quatre véhicules sur le pont.

Plusieurs blocages à prévoir

L’organisation Save Old Growth prévoit d’autres manifestations dans les prochaines semaines, malgré l’incident de la chute à Swartz Bay. On annonce entre autres un blocage mardi. On va le faire aussi longtemps que nécessaire, les gens sont prêts à se faire arrêter, à faire de la prison, à ce que le gouvernement saisisse leur maison , martèle Zain Haq, le cofondateur de Save Old Growth.

La ministre des Forêts a réagi aux événements de la journée en dénonçant les gestes posés par les militants. Nous respectons le droit de manifester pacifiquement, mais un petit groupe de personnes qui perturbent la vie des autres est une mauvaise approche , déplore la ministre Katrive Convoy.

Elle assure que le gouvernement prend les moyens nécessaires pour assurer la protection des forêts anciennes.