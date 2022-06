Le Festival des vins de Saguenay misera encore plus sur les produits québécois

Une cinquantaine de kiosques de vignerons du Québec et de différents pays animeront le centre-ville de Chicoutimi pour l’événement, de retour après deux ans d’absence.

Avec les deux dernières années, on a vraiment perçu un engouement au niveau de la consommation et de l’achat local et pas juste au niveau du vin, au niveau des cidres, des bières, des fromages, des hydromels et même la nourriture a pris davantage de place avec la pandémie , a soutenu Philippe Lapeyrie, porte-parole du Festival des vins de Saguenay.

Chargement de l’image Pour le porte-parole du Festival des vins de Saguenay Philippe Lapeyrie, l'événement est l'occasion unique de mixer les artisans, les producteurs et les amateurs de vins du monde entier. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Après avoir reçu plusieurs commentaires au cours des éditions précédentes, le comité organisateur a cette fois-ci ajusté l’offre en conséquence. Une plus grande place sera réservée aux produits québécois, qui sont de plus en plus recherchés par les consommateurs, explique le porte-parole de l'événement Philippe Lapeyrie.

Cette année, sur les 500 produits qu’il y a en dégustation, vous allez pouvoir goûter une grande panoplie qui proviennent du Québec , précise-t-il.

En plus des produits et des ateliers, neuf escapades gourmandes en collaboration avec la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, seront proposées aux touristes, amateurs de vins et vignerons. La visite de la Distillerie du Fjord, d’un verger de camerises, et d’un marché fermier font partie des activités disponibles.

Avec les informations de Myriam Gauthier.