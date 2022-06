Hausse des apostasies à Sherbrooke 

De plus en plus de Sherbrookois décident de quitter officiellement l'Église catholique. Depuis près de deux ans, environ cinq personnes par mois entament le processus d'apostasie, alors qu'il y en avait auparavant une dizaine par année.

Je l’ai fait il y a quelques années déjà, ça fait peut-être six ans. J’ai été élevé avec des parents très très catholiques. On m’a forcé à faire ma catéchèse et ma première communion même si je n’avais aucun intérêt pour ça , relate Charlie Dudemaine, qui est passé par le processus d’apostasie.

Les raisons pour se lancer dans ce processus sont variées.

« Les guerres de religion, les pensionnats autochtones... Moi, je suis de la communauté LGBT , aussi, donc gros malaise par rapport à ça également. » — Une citation de Charlie Dudemaine

Je ne voulais plus être compté dans les statistiques, continue Charlie. Je suis capable de reconnaître qu’il y a du bon dans la religion, mais moi, quelque chose qui est autant encadré, qui a autant de dogmes et de contradictions, ça me mettait vraiment mal à l’aise.

De plus en plus de Sherbrookois entament eux aussi cette démarche. De 2017 à 2020, l'archidiocèse mentionne avoir reçu une dizaine de demandes d'apostasie par année. Pour les années qui suivent, ce nombre a fortement augmenté.

L’apostasie, c’est une personne qui a la foi et qui demande à sortir officiellement de l’Église, à , entre guillemets, ne plus avoir à faire avec l’Église catholique. Un apostat, c’est quelqu’un qui rejette la foi de l’Église , explique le professeur de théologie et directeur du Centre d'études du religieux contemporain à l'Université de Sherbrooke Marc Dumas.

Le malaise qu’est suscité par les abus sexuels dans les églises catholiques, le traitement qu’on a fait aux Autochtones dans les décennies antérieures conduit des gens à dire "moi, je me sens mal à l’aise et je ne me reconnais plus comme un membre de cette Église" , ajoute le professeur.

La pandémie en cause, selon l'archidiocèse

L'archidiocèse de Sherbrooke fait une autre lecture de cette hausse des apostasies. L'organisation croit notamment que la pandémie est derrière ce phénomène.

Ça a commencé pas mal en janvier 2021 ou février 2021. On sait que ça a été des périodes de confinement. Les gens étaient beaucoup laissés à eux-mêmes. Il y a des lieux de culte qui ont été fermés, des gens se posaient de grandes questions. Par les réseaux sociaux, beaucoup de groupes religieux non chrétiens, non catholiques, ont fait beaucoup de propagande , avance l’abbé Francis Gadoury, le chancelier à l’archidiocèse de Sherbrooke.

Pour le professeur Marc Dumas, la démarche en lien avec l'apostasie n'a cependant rien de symbolique.

Sans dire qu’on était très pratiquants, ça reste un attachement générationnel ou une habitude. Mes parents continuent d’aller à l’église à Noël ou à Pâques. Ça fait longtemps que j’ai mis mon pied à terre et que j’ai dit "non, je n’y vais plus" , constate de son côté Charlie Dudemaine.

Avec les informations de Thomas Fortier