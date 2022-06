L’Alberta et ses éleveurs de bétail font front commun contre Santé Canada

Après la réaction de l'Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB), c’est au tour des éleveurs albertains d’exprimer leur opposition à la nouvelle proposition de réglementation de Santé Canada relative à l’emballage des aliments riches en sodium, en sucre et en gras saturés.

Selon les producteurs albertains de bœuf et de porc, le projet de nouvel étiquetage de Santé Canada est aberrant, car, expliquent-ils, l’argument de la concentration en gras qu’évoque l’agence fédérale pour motiver sa décision concernerait davantage la viande de bœuf crue. La cuisson, affirment-ils, fait baisser la concentration de gras présente dans le boeuf haché.

L’agence fédérale voudrait que les aliments comme le bœuf haché soient vendus avec une étiquette de mise en garde sanitaire à l’intention des consommateurs.

Bien qu’il comprenne son argument en faveur de la protection des consommateurs, Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, estime que la proposition de Santé Canada est illogique, du fait que les autres produits du bœuf ou du porc ne seront pas soumis au même étiquetage.

Les fermiers albertains fustigent par ailleurs la nouvelle proposition de réglementation. Celle-ci démontre, selon eux, que Santé Canada n’est pas sensible au sort des membres leur secteur bien que ceux-ci souffrent des effets de la taxe carbone et de la sévère sécheresse de l’année dernière.

Sylvain Charlebois note que le projet tombe mal à propos, car, d’une part, la plupart des Canadiens consommeraient régulièrement de la viande de bœuf et d’autre part, la nouvelle proposition d’étiquetage pourrait pousser le marché à proposer plus de bœuf maigre alors que celui-ci est plus cher et que les consommateurs subissent déjà l’inflation.

Les éleveurs de bétail de l’Alberta demandent donc que le bœuf et le porc soient exemptés de la nouvelle réglementation au même titre que le lait, les œufs, les légumes et les fruits.

La province fait bloc avec ses éleveurs

Dans une déclaration commune, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et du Développement économique rural, Nate Horner, et le ministre de la Santé, Jason Copping, ont apporté leur soutien aux éleveurs de la province.

Selon Nate Horner, le projet de Santé Canada sans fondement scientifique enverrait un message négatif aux clients et rendrait les producteurs albertains moins compétitifs.

Il estime par ailleurs que la proposition de l’agence fédérale affecterait injustement les familles aux prises avec le coût élevé de la vie, et que cela porterait un coup dur supplémentaire aux producteurs déjà en difficulté.