Les locataires de Swansea Mews doivent évacuer leurs logements

L'immeuble est la propriété de la Société d'habitation de Toronto.

Les résidents sont invités à quitter leurs logements le plus rapidement possible pour éviter de se mettre en danger et pour que les réparations puissent commencer dans les plus brefs délais.

Cela remonte à l'époque où le bâtiment a été construit. La Ville et les consultants disent qu’ils n’ont jamais rien vu de tel , assure Jag Sharma, PDG de la Société d’habitation de Toronto. Il précise qu’il s’agit d’un défaut de construction qui n’est pas lié à l'entretien du bâtiment.

Une locataire a été blessée le 27 mai à cause de la chute d’un morceau de béton, ce qui a poussé les ingénieurs à mener des évaluations plus approfondies. La structure comporte des anomalies mettant à risque la vie des locataires.

Ces panneaux de béton mal construits représentent une menace imminente pour la vie et la sécurité des personnes , affirme Gord Perks, conseiller municipal de la Ville de Toronto.

En attendant une solution à long terme, les équipes de M. Sharma travaillent pour trouver des logements temporaires dans des hôtels, des résidences étudiantes ou des refuges pour les locataires de l'immeuble.

Des locataires mécontents

Les résidents rencontrés lundi matin devant le bâtiment problématique étaient à fleur de peau.

Nous ne voulons pas déménager. Nous avons besoin d'un endroit approprié , lance la locataire Sylvia Abdul. Elle affirme qu’ils seraient prêts à être relogés temporairement, mais ils veulent récupérer leur logement une fois que la reconstruction sera terminée.

Chargement de l’image Sylvia Abdul est une locataire de l'immeuble. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Même si les résidents souhaitent rester, ils craignent pour leur sécurité.

Je retiens mes larmes. Comment expliquer à mon enfant de 5 ans qu'il ne peut pas s'asseoir à table et manger normalement comme les autres enfants? [...] Je dois dormir avec mon enfant serré contre moi, au cas où le plafond s'effondre , raconte la locataire Helena Szendrei, visiblement sous le coup de l’émotion.

« Ils nous traitent moins bien que des animaux. » — Une citation de Helena Szendrei, résidente de Swansea Mews

Excédés et épuisés par la situation, les résidents déplorent le manque de communication de la part de la Ville et de la Société d’habitation. Aucune date d’échéance ne leur a été présentée. Ils ne savent donc pas quand ils pourront revenir s’ils partent.

C’est horrible pour les locataires de Swansea Mews. Je ne sais pas où ils vont vivre, comment ils vont emmener leurs enfants à l'école, comment ils vont cuisiner ou trouver un foyer pour leurs animaux de compagnie , souligne le conseiller Perks.

Chargement de l’image Gord Perks est conseiller municipal à Toronto. Photo : Radio-Canada

Reloger pour sécuriser

L’ordre d’évacuation n’impose pas de délai aux locataires, mais le temps presse, soutient Will Johnston, chef du service des bâtiments de la Ville de Toronto. Nous avons besoin que les locataires quittent leurs appartements afin que les réparations puissent être effectuées pour rendre le bâtiment sécuritaire.

Il ajoute que plus les résidents restent longtemps, plus les risques pour leur santé augmentent.

« Nous espérons que les locataires partiront d'eux-mêmes. » — Une citation de Will Johnston, chef du service des bâtiments de la Ville de Toronto

La Société d’habitation assure que la situation évolue chaque jour. C’est pourquoi elle dit travailler en collaboration avec ses résidents pour répondre à leurs besoins.