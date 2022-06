Environ 20 M$ investis dans l’usine de filtration de l’eau potable d’Arvida

Construite entre 1937 et 1940, l’usine de filtration de l'eau potable d'Arvida fait l'objet d'un important chantier de modernisation, au coût de 20 millions de dollars.

La technologie a évolué, les matériaux aussi. Là, on va être plus à la fine pointe de la technologie , de souligner l’ingénieur au Service du génie de Saguenay, Bruno Taillon.

Lorsque les travaux seront complétés à la fin de 2023, l'usine conservera la même capacité de production. Elle produira en moyenne 12 000 mètres cubes par jour, avec une capacité maximale de 30 000 mètres cubes.

Chargement de l’image L'ingénieur Bruno Taillon est responsable du traitement des eaux. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

En cas de fuite, d'incendie, ces choses-là, l'usine est capable de répondre à la demande puis d'augmenter sa capacité de distribution , de préciser Bruno Taillon.

Le directeur du Service du génie, Luc Côté assure que les installations, bien que vétustes, étaient encore conformes aux normes.

On n'a pas le droit de distribuer de l'eau non potable. Alors, c'était un peu le département des miracles , lance-t-il.

Chargement de l’image Les bassins de décantation représente la première étape du processus de traitement de l'eau puisée dans la rivière Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

La Ville indique qu'aucune mesure particulière n’est demandée aux citoyens en raison des travaux en cours. L'usine de filtration maintient la moitié de sa capacité de production.

Comme les réseaux de Jonquière et de Chicoutimi sont tous interconnectés, la quantité d'eau produite par les autres installations permettra de répondre aux besoins quotidiens de tous les citoyens.

Chargement de l’image On retrouve ici l'ancienne salle de contrôle. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Changements

Les anciens systèmes de contrôle et de distribution des composés chimiques seront remplacés par un écran d’ordinateur et des mécanismes plus performants.

Actuellement, au fond des bassins de floculation et des décanteurs, un système d'engrenages en métal et de pales en bois rabattent les particules de l'eau puisée dans la rivière Chicoutimi. Les travaux vont permettre de favoriser la décantation des plus grosses particules.

Toutes ces transformations vont augmenter la viabilité de l’usine.

Chargement de l’image Quatre grosses pompes distribuent 12 000 m3 d'eau produits en moyenne chaque jour à l'usine de filtration d'Arvida. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Autre projet

Saguenay prépare ses appels d'offres pour un autre grand projet, cette fois-ci pour le réseau d’égouts. La Ville prévoit dépenser entre 25 et 30 millions de dollars pour compléter la modernisation de son usine d'épuration des eaux usées de La Baie.

D'après le reportage de Gilles Munger.