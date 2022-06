Le marché du travail est plus favorable aux employés qu’aux employeurs

D’autres comme Yvonnick Le Lorec sont plein d’espoir. Il travaille en ce moment au dernier préparatif de son nouveau restaurant sur la rue Sherbrooke à Winnipeg qu’il compte ouvrir pour l’été.

La recherche du personnel a été tout un travail, reconnaît-il.

On a eu de la chance, on a mis des annonces sur Indeed. On a eu de la chance d’avoir des contacts aussi. Nos jeunes de la semaine dernière sont revenus aussi travailler avec nous [sur le pont Provencher]. On ouvre aussi à Sherbrook d’ici quelques semaines. Il a fallu retrouver du personnel. On a même fait une annonce sur le réseau des pvtistes en France. [ndlr : forum de travailleurs en permis vacances-travail], on n’a pas eu trop de retours , explique-t-il.

Malgré tout, il a réussi à trouver les profils qu’il cherchait et la question de la rétention n’est pas loin.

Pour les postes à responsabilité, ils ne sont pas au minimum [salaire]. On a dit qu’on ferait un point après l’été avec l’ouverture du restaurant. Si on a une belle progression [...] il y aura certainement une revalorisation [des salaires] , assure-t-il.

Comment trouver des travailleurs ?

Pour de nombreux entrepreneurs de la restauration, le défi pour attirer des employés est grand. Cela dit, la tendance est généralisée.

Les secteurs qui sont en fort besoin présentement, c’est évidemment le domaine de la restauration, l’hôtellerie, la vente au détail, les petits commerces et aussi le domaine de la santé , constate le directeur de l’appui aux entreprises du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba Joel Lemoine.

Le professeur d’économie à l’Université de Saint-Boniface Faiçal Zellama n’y voit qu’une solution : augmenter les salaires.

L’augmentation salariale, elle va permettre aux entreprises de retenir la main d'œuvre. L’entreprise, le restaurant vont gagner sur le coût de recrutement. Si ton salaire est faible, tu ne vas pas retenir, donc les gens vont quitter. Chaque fois tu vas dépenser du temps et de l’argent pour recruter ton personnel , précise-t-il.

Selon M. Zellama, il faut aussi se concentrer cet été sur les jeunes pour les postes dans la restauration, pour autant qu’on leur donne un peu de perspective.

Il remarque que beaucoup de ses étudiants préfèrent travailler plutôt que dans des centres d’appel que dans des restaurants comme serveurs.

« Les centres d’appel offrent des formations. Une grande partie de mes étudiants, parce qu’ils sont bilingues, sont mieux payés. » — Une citation de Faiçal Zellama, professeur d’économie à l’Université de Saint-Boniface

Le directeur de l’appui aux entreprises du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) Joel Lemoine souligne aussi un bassin de candidatures plus restreint.

Un des grands défis c’est qu’à cause de la pandémie, il n’y a pas eu plusieurs nouveaux arrivants pour augmenter le nombre d’employés disponibles pour travailler dans certains domaines , rappelle-t-il.

Il ajoute que les emplois à temps partiel des emplois d’été ne sont pas non plus toujours très attirants.

Les entrepreneurs déjà en difficulté

Augmenter les salaires n'apparaît pas comme une solution miracle pour tous, surtout dans un contexte de forte inflation.

Je ne dis pas que c’est une mauvaise solution, mais si c’est la réponse de tout le monde, la situation d’inflation va continuer , affirme le président de la Chambre de commerce de Saint-Boniface, Philippe Richer.

Joel Lemoine craint lui aussi de voir la hausse des salaires se répercuter dans le prix des assiettes.

Il affirme toutefois que le CDEM a une bonne base de données de candidats potentiels pour les employeurs.

Des gens locaux ou des nouveaux arrivants qui sont à la recherche d'emploi. On a du monde pour travailler chez eux. Il s’agit juste de trouver le domaine d’expertise pour faire la bonne combinaison , dit-il.

“Ça donne au moins un certain niveau d’encouragement. Il y a peut-être pas le nombre qu’ils cherchent, mais on a certainement des gens qu’on est mesure de placer”, assure Joel Lemoine.

Chargement de l’image Yvonnick Le Lorec s'apprête à ouvrir sa crêperie au centre-ville de WInnipeg cet été. Photo : Radio-Canada

Yvonnick Le Lorec recherche de son côté du personnel bilingue ce qui est loin d’être simple. S’il s’efforce de former en interne ses travailleurs et tente de mettre en place une ambiance de travail conviviale, il a le sentiment que les métiers de la restauration ne sont pas les plus valorisés.

En attendant, il se serre la ceinture.

Depuis qu’on a commencé l’entreprise, ma compagne et moi on ne se verse pas de salaire. On prend quelques dividendes pour vivre , affirme-t-il.

L'entreprise à trois ans, on est toujours en développement. Tous les ans on investit beaucoup et cette année c’est un gros investissement avec le restaurant sur la rue Sherbrook. On espère pouvoir avoir un salaire, mais en attendant on crée de la richesse et crée de l’emploi , fait-il remarquer.

Avec des informations d'Alexia Bille