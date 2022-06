En Alberta, les loyers augmentent et les locataires désespèrent

Après plusieurs années de stabilité, le vent a tourné pour les locataires de Calgary et Edmonton. Les loyers sont à la hausse et le nombre de locations disponibles dans les deux grandes villes diminue.

La Calgarienne Rebecca Martin en sait quelque chose. Elle cherche une nouvelle location depuis neuf mois, car son propriétaire a décidé de vendre la maison qu’elle loue à un promoteur immobilier.

La vente devait se faire en août dernier, mais devant la lenteur du processus, son propriétaire lui a offert un bail de six mois supplémentaires. Le répit n’a toutefois pas rendu sa recherche plus facile.

J’ai probablement appelé 30 propriétés par mois depuis août. Et de celles qui m’ont rappelé, j’en ai visité une vingtaine , explique-t-elle. Étant une mère célibataire avec des animaux, c’est juste impossible, pas dans mon budget.

« Je suis très anxieuse. Je ne dors pas bien. » — Une citation de Rebecca Martin, locataire

Mme Martin dit pourtant avoir un historique financier impeccable et des lettres de recommandation. Elle croit cependant que ses deux chats, un chien et un seul revenu dissuadent les propriétaires qui ont le choix dans les dossiers.

La densification des quartiers a remplacé de nombreuses maisons locatives par des immeubles en copropriété qui n’acceptent pas les animaux, selon elle : À part si vous pouvez acheter, le marché pour des locations qui acceptent des animaux s’est considérablement réduit.

Loyers en hausse

La pénurie de locations vacantes est particulièrement critique pour ceux qui recherchent une maison, selon l’entreprise de gestion de propriétés Hope Street. Sur les 1872 maisons que l'entreprise gère à Calgary, seules huit sont vacantes.

Chargement de l’image Cette maison à Calgary se louait 2000 $ par mois l'année dernière. Ce mois-ci, elle a été louée 3400 $ par mois. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Avec une offre si réduite, le prix des loyers a augmenté, de près de 30 % en moyenne depuis le début de l’année, d'après les calculs de Hope Street. L’Alberta n’a aucune limite sur la hausse des loyers.

Le marché est un peu moins serré à Edmonton où de nombreux immeubles ont été construits ces dernières années, mais là aussi, les maisons en location viennent à manquer.

Je suis dans le milieu depuis 43 ans et je n’ai jamais vu le taux d’inoccupation aussi bas , constate le président de Hope Street, Shamon Kureshi.

« Les propriétés se louent plus vite que jamais. [...] Beaucoup de locataires sont anxieux. » — Une citation de Shamon Kureshi, président de Hope Street

L’exemple qu’il cite est frappant. Une maison dans un quartier du nord-ouest de Calgary se louait 2000 $ par mois l’année dernière. Ce mois-ci, elle a trouvé preneur en une demi-journée pour 3400 $.

L’Alberta attire à nouveau

Il y a de nombreux petits facteurs qui se conjuguent , explique-t-il, citant en premier chef la bonne santé des ventes immobilières. Un logeur peut vendre son bien en quelques jours et pour 100 000 $ de plus que l’année précédente. C’est une idée très attrayante.

L’agent immobilier Yanick Harrison constate le même phénomène. Il y ajoute aussi une demande en hausse. Il y a beaucoup de gens de l’extérieur qui déménagent ici , dit-il. Lui-même a vendu sa maison à des Ontariens. Des Britanno-Colombiens l’appellent régulièrement pour faire le saut de l’autre côté de la frontière.

Depuis deux trimestres, la migration interprovinciale vers l’Alberta est d’ailleurs devenue positive, encouragée par la meilleure santé économique de la province.

Des années de loyer stables

Si la hausse des loyers peut frustrer les locataires, certains appellent toutefois cela une correction naturelle.

Le président de l’association qui représente les propriétaires, la Calgary Residential Rental Association, rappelle que la plupart des loyers n’ont pas été augmentés depuis des années. Au contraire, les gestionnaires offraient des incitatifs de plus en plus créatifs, du mois de loyer gratuit à des électroménagers gratuits.

En plus, les propriétaires ressentent les effets de l’inflation, note Gerry Baxter.

Il y a un moment où vous ne pouvez plus absorber les coûts et dans le cas de location, ces hausses se répercutent sur les locataires. Cela a été des années très difficiles pour les propriétaires et le marché change , souligne-t-il.

Les assurances ont augmenté et ont augmenté de beaucoup. Que ce soit la personne qui coupe le gazon ou celle qui nettoie les fenêtres, les prix ont beaucoup monté sur les services , ajoute Yanick Harrison qui possède plusieurs propriétés locatives. Si j’augmente un loyer de 100 $, c’est parce que 95 $ sont liés à des augmentations de coût.

Conseils aux locataires : soyez prêts

Aucun des acteurs du secteur ne peut prévoir combien de temps les loyers continueront d’augmenter. Gerry Baxter craint toutefois que la hausse des taux d’intérêt empêche de nombreux locataires d’accéder à la propriété, ce qui nuira encore plus à la vacance des locations.

Chargement de l’image Shamon Kureshi est le président de l'entreprise de gestion de propriétés Hope Street. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Dans ce marché plus serré, Shamon Kureshi conseille aux locataires d’agir vite lorsqu’ils voient une propriété intéressante. Cela signifie avoir tous les papiers nécessaires pour prouver sa bonne santé financière et les fonds nécessaires au paiement d’un mois de loyer et de dépôt de sécurité.