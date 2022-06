COVID-19 : plus de morts signalés pendant les 5 premiers mois de 2022 comparés à 2021

Au total, 434 décès ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 4 juin de cette année, comparativement à 391 personnes au cours de la même période en 2021.

Selon l’épidémiologiste et médecin hygiéniste en chef par intérim de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, Cory Neudorf, les choix politiques du gouvernement provincial et la décision de lever les mesures de santé publique ont entraîné une augmentation du nombre de décès cette année.

« En abandonnant ces mesures plus tôt, il était tout à fait prévisible que ce que nous verrions est un maintien à un niveau élevé et un déclin très lent. Ce qui à son tour a causé beaucoup, beaucoup plus de morts que ce que nous aurions vu autrement. »