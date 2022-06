Wyclef Jean au Festival de montgolfières de Gatineau le 4 septembre

Il s'agira du seul concert que l’artiste américain d’origine haïtienne donnera à l'occasion d'un festival au Canada cet été. Il interprétera avec ses musiciens et musiciennes les plus grands succès de sa carrière, qui s'étend sur plus de trois décennies.

Artiste solo, mais aussi membre des Fugees aux côtés de Lauryn Hill et de Pras Michel, le musicien, chanteur et producteur a remporté trois prix Grammy et s’est établi comme une force constante du hip-hop, du soul et du R’n’B.

L’album The Score, premier opus des Fugees, lancé en 1996, l’a propulsé au statut de vedette internationale avec des titres populaires comme Ready or Not, Fu-gee-la et Killing Me Softly. Il a ensuite lancé neuf albums en solo, dont The Carnival en 1997 et The Ecleftic: 2 Sides II a Book en 2000.

Le 35e Festival de montgolfières de Gatineau se tiendra du 1er au 5 septembre. Le spectacle de Wyclef Jean sera présenté le dimanche 4 septembre à 22 h, sur la scène Casino Lac-Leamy. Les Louanges, Roch Voisine, Salebarbes, Les Trois Accords, Koriass et Souldia, ainsi que Guylaine Tanguay se produiront aussi lors de ce festival.