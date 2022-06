Une nouvelle immersion pour les visiteurs au sous-marin Onondaga

Intitulé Les superpouvoirs de l’Onondaga, les visiteurs sont invités à charger des torpilles, démarrer les moteurs et contrôler l'oxygène à l'intérieur du sous-marin, à l'aide d'une tablette électronique. Au coût de cinq dollars, les opérateurs de 7 à 97 ans peuvent se procurer l’outil qui sert de clé pour mettre en marche les cinq stations du sous-marin.

Cette nouvelle proposition du site maritime vise d'une part à accroître sa capacité d'accueil, et d'autre part à proposer aux visiteurs une toute nouvelle expérience interactive.

Selon la directrice générale du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, Hélène Théberge, la partie [à savoir] comment fonctionne vraiment le sous-marin était peu expliquée .

« Le sous-marin est quand même un espace restreint, puis on voulait bonifier et mieux expliquer tout ce qu’il est possible d'expliquer par rapport au sous-marin. »