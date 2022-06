Spotify met la main sur Sonantic, un logiciel d’intelligence artificielle

Sonantic est un logiciel d’intelligence artificielle (IA) qui permet de reproduire une voix humaine, ainsi que ses émotions et de lire des textes avec cette même voix. Il a été lancé en 2018 par Zeena Qureshi et John Flynn, qui en étaient encore les propriétaires jusqu’à aujourd’hui.

Grâce à ce logiciel, Spotify espère notamment développer un système d’interaction avec les utilisateurs et utilisatrices dans certains moments où leur attention ne peut pas être tournée vers leur écran.

Sur leurs blogues respectifs, l'équipe de Spotify et celle de Sonantic affirment que ce partenariat permettra d’établir une réelle connexion étroite avec les auditeurs et auditrices en leur permettant d'avoir accès à une expérience encore plus personnalisée sur leur plateforme.

Aucune information quant aux applications pratiques concrètes de cette IA n’a toutefois été dévoilée.

Sonantic était principalement utilisée dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement à l’écran, comme les films. Il s’agit d’ailleurs du logiciel qui a été utilisé dans le film Top Gun: Maverick afin de redonner à l’acteur Val Kilmer sa voix, le temps d’une courte scène.