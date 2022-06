Le plus important salon minier du Canada de retour en présentiel

L’événement, qui a débuté lundi, réunit des milliers de professionnels du domaine des mines de partout dans le monde.

Nous sommes tellement ravis , s’exclame la directrice générale de l’Association, Lisa McDonald. L’organisation avait décalé la tenue du congrès, qui a lieu généralement en mars, pour s’assurer de pouvoir tenir l’événement en personne .

« Il y a une grande énergie [...], on y est finalement. »

Malgré la trêve imposée par la pandémie, le congrès suscite toujours autant d’engouement. PDAC a d’ailleurs vendu tous les 900 kiosques disponibles à des exposants. Environ 130 sont occupés par une délégation nord-ontarienne d’organisations et d’entreprises qui forment un pavillon bien en vue.

La ministre responsable de FedNor, Patty Hajdu, était présente lundi matin à l'inauguration du pavillon du Salon minier du Nord de l'Ontario, dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association des prospecteurs et des développeurs du Canada. Le pavillon, qui regroupe plus d'une centaine d'entreprises du Nord de l'Ontario, est financé par FedNor.

Daniel Brunet, président de l’entreprise DJB Mining Products, basée à Timmins, en est à sa quatrième participation à la conférence. C’est pour lui une occasion de réseautage et de développement d’affaires.

L’entreprise Drillco Mining & Exploration basée à North Bay s’y est aussi rendue pour exposer l’équipement minier qu’elle conçoit.

Le pavillon du Nord de l’Ontario donne l’opportunité à de petites compagnies comme nous qui n’avaient pas encore les moyens financiers de dépenser de gros budgets pour promouvoir notre équipement , affirme-t-il.

« Il y a beaucoup beaucoup de monde [...], c’est l’occasion rêvée pour rencontrer ce monde-là et leur montrer ce que tu as et à un coût raisonnable quand même. »