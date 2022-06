Pour limiter les fermetures de lits, l’établissement de santé souhaitait notamment embaucher 3500 personnes d’ici la fin de l’été. Le CIUSSS affirme être sur la bonne voie pour atteindre cet objectif.

Il tente également de limiter les départs, et a signé une entente pour permettre à des aides de service de devenir préposés aux bénéficiaires. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS espère ainsi limiter le temps supplémentaire obligatoire.

Une dizaine de secteurs, effectivement, le temps supplémentaire obligatoire et important. On a ciblé ces secteurs-là et on a différentes interventions en particulier sur ces secteurs-là pour le diminuer , explique le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie - CHUS Yann Belzile.

« Différents moyens vont donner plusieurs petits résultats des fois, des moyens résultats, mais c’est la somme de ces résultats-là qui va nous permettre de passer au travers d’un été correct. » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Des stratégies pour maintenir les aînés à domicile

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS déploie également des stratégies pour maintenir les aînés à domicile, dont un projet-pilote. Il compte entre autres mettre en place une équipe d’urgence de soutien à domicile.

Une équipe de préposés aux bénéficiaires est aussi en cours de formation pour soutenir les aidants naturels à domicile.

Ce qu’on veut, c’est l’accompagner [la personne âgée], la ramener à la maison en installant des services, s’assurer de faire l’évaluation dans le milieu de vie avec nos professionnels en soutien à domicile, lui laisser le temps de récupérer aussi, car des fois, l’hôpital, ça va vite, on laisse moins de temps pour récupérer, puis on statue peut-être trop rapidement sur l’orientation d’hébergement , indique la directrice du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l’autisme du CIUSSS de l’Estrie - CHUS Danika Manseau.

À la maison, elle est dans son environnement, c’est toujours mieux d’être à la maison , ajoute-t-elle.

Le syndicat anticipe un manque de 800 personnes

La présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est, Stéphanie Goulet anticipe quant à elle un manque de 800 employés en soins cet été.

« Il faut améliorer les conditions de travail. Il va falloir améliorer la reconnaissance. Ça passe par le salaire ou les incitatifs financiers. Il faut améliorer aussi les modalités au niveau des garderies, des stationnements. Il faut que notre CIUSSS devienne attractif et garde ses membres. Il faut prendre soin de nos employés, ça, c'est clair. » — Une citation de Stéphanie Goulet, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est

Sur les 691 lits du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, 28 sont présentement fermés. Quarante-deux autres lits devraient être fermés de façon graduelle au fil des semaines.

L’utilisation des salles d’opération de l’établissement de santé sera aussi réduite de 70 % à environ 60 %. Plus de 15 000 personnes sont en attente d’une chirurgie en Estrie. Parmi elles, 1800 attendent depuis plus d’une année.

Avec les informations de René-Charles Quirion