Un élève déçu qu’un conseil scolaire catholique n’affiche pas le drapeau de la Fierté

Au moins un élève et une employée des écoles du conseil scolaire catholique de la région de Brantford espéraient que le mois de la Fierté 2022 serait souligné et que le drapeau de la Fierté y serait hissé. Ça ne sera pas le cas.

Le Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board [BHNCDSB, Conseil scolaire catholique du district Brant Haldimand Norfolk, traduction libre] a rejeté leur demande.

Un élève de l'Assumption College School de Brantford, en Ontario, s'est dit blessé et déçu que les administrateurs aient rejeté sa demande visant à hisser le drapeau.

CBC a décidé de préserver l’identité de l’élève afin de lui éviter des représailles. Radio-Canada fait de même.

Même si je respecte cette décision, elle me déçoit , a déclaré l'étudiant, ajoutant qu'elle m'a en quelque sorte pris au dépourvu .

Nous en discutions depuis un moment, nous avions même rédigé et envoyé une lettre aux administrateurs au sujet du déploiement du drapeau. Savoir que nous avons mis tant d’efforts et que le projet a été refusé, c’est décourageant.

C'est important pour moi, et pour les gens comme moi, pour la représentation. Savoir qu'il y a des gens en qui vous pouvez avoir confiance et vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir de l'aide est important, et hisser le drapeau aurait accompli ce sentiment pour beaucoup de gens , a ajouté l'étudiant.

L’élève a déclaré que beaucoup de gens se seraient sentis beaucoup plus sûrs et inclus si le drapeau avait été hissé.

Les administrateurs ont leurs habitudes et c'est leur droit, mais les temps changent , a déclaré l'étudiant.

Nous sommes une organisation catholique, nous sommes censés traiter les gens avec gentillesse et respect. Jésus nous enseigne à nous respecter et à nous aimer les uns les autres. Ce refus d'afficher un symbole d'amour et de fierté me fait mal au cœur.

CBC a demandé aux conseillers scolaires de commenter la décision de ne pas hisser le drapeau de la Fierté, mais n'a pas reçu de réponse.

En 2021, au moins huit conseils scolaires catholiques dans certaines des régions les plus peuplées de l'Ontario ont voté pour que le drapeau de la Fierté soit hissé dans toutes leurs écoles pendant tout le mois de juin pour marquer le mois de la Fierté. Il s’agissait d’une première pour certaines de ces écoles.

Une importance considérable

La coprésidente du conseil scolaire de l'Assumption College, Fatima De Jesus, dit qu'elle a écrit aux conseillers scolaires le 11 mai pour leur demander l'autorisation d'arborer le drapeau arc-en-ciel pendant le mois de la Fierté. N'ayant pas reçu de réponse, elle a envoyé une lettre de suivi le 9 juin.

Selon Mme De Jesus, la seule fois où elle a été informée d'une décision concernant le refus du conseil d'administration d'arborer le drapeau de la Fierté, c'est par le biais d'un article paru dans The Expositor, un journal local de Brant.

Mme De Jesus estime que hisser le drapeau de la Fierté revêt une importance considérable et contribuerait à promouvoir l'inclusion des élèves et des enseignants de la communauté LGBTQ+ .

À mon avis, hisser le drapeau de la Fierté serait une toute petite façon de montrer à nos élèves dans ce conseil scolaire particulier qu'ils sont absolument les bienvenus, qu'ils doivent absolument se sentir inclus , a déclaré Mme De Jesus à CBC.

Ces enfants voient ce qui se passe dans la province, ils voient d'autres commissions scolaires. En fait, dans notre propre communauté, c'est le conseil scolaire catholique qui a choisi de ne pas arborer le drapeau, alors que le conseil scolaire public - le Grand Erie District School Board - a choisi de le faire.

CBC a obtenu une copie d'une lettre, datée du 9 juin, du président du conseil scolaire catholique Rick Petrella. Cette lettre a été envoyée au directeur de l'école Assumption College Humberto Cacilhas.

Dans sa lettre, M. Petrella déclare que, bien qu'il soit d'accord avec le fait que tous les élèves du système scolaire catholique doivent se sentir inclus et accueillis, il n'est pas prévu de déployer le drapeau arc-en-ciel ce mois-ci.

Nous avons prévu de ne pas hisser le drapeau de la Fierté à l'extérieur de nos bâtiments. Cependant, le conseil d'administration est en train d'examiner la politique liée au drapeau pour trouver des moyens d'être plus inclusifs pour tous les groupes à l'avenir , a écrit M. Petrella dans la lettre.

Je suggère la possibilité d'une réunion avec le nouveau conseil d'école, à l'automne, pour avoir une discussion ouverte et collaborative sur la façon dont nous pouvons modifier notre politique liée au drapeau et aller de l'avant dans une optique catholique.

Mme De Jesus s’en dit déçue. Je pense qu'à un moment donné, la vie des gens, la vie des enfants et les sentiments et tout le reste doivent passer avant les politiques bureaucratiques. [...] Il s'agit de faire en sorte que nos étudiants et nos enfants se sentent accueillis et inclus.

Un spectre de peur et de honte

Entre-temps, CBC a également vu une copie d'une lettre que l'Assumption College Gay Straight Alliance [GSA, Alliance homosexuelle-hétéroesexuelle de l’Assumption College, traduction libre] a envoyée aux administrateurs pour demander que le mois de juin soit désigné mois de la Fierté 2SLBGTQ+ au conseil scolaire.

Dans cette lettre, la direction de la GSA évoque la culture historique de la peur, de la sanction, du silence et de la honte entourant les questions 2SLGBTQ+ au sein du conseil, soulignant que de nombreux membres du personnel continuent d'avoir peur de faire leur coming out par crainte d'isolement, de harcèlement et de licenciement .

La GSA a déclaré que les étudiants sont privés de modèles positifs d'une vie adulte 2SLGBTQ+ catholique et remplie de foi, et qu'au lieu de se voir reflétés par le personnel enseignant, les élèves queer sont confrontés à un spectre de peur et de honte.