Une pétition pour le maintien des services de santé à Campbellton gagne en popularité

Au courant des derniers mois, un regroupement de citoyens a fait circuler une pétition réclamant le maintien de nombreux services de santé. Au début du mois de mai, plus de 3000 personnes avaient signé le document.

Le groupe prévoyait remettre cette pétition à la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, lorsque celle-ci aurait récolté 5000 signatures.

Devant la popularité de son initiative - avec près de 6000 signatures - le groupe décide de se retrousser les manches et de poursuivre le projet pendant la saison estivale.

Chargement de l’image Colette Loire, présidente du Club des aînés de Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton, tient la pétition pour le maintien des soins de santé à l'hôpital. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

« La population est vraiment inquiète de ce qui se passe. C’est ce qui nous a boostés, justement pour aider les personnes qui se sentent délaissées », dit Colette Loire, présidente du Club des aînés de Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton.

La peur de perdre des services

Le groupe d’aînés francophones dénonce l’effritement des soins de santé dans la région.

Certains services ne sont plus offerts à l’Hôpital régional de Campbellton, dont les accouchements. Une mesure qui avait été qualifiée de temporaire par les autorités, faute de main-d'œuvre, il y a environ deux ans.

C’est à peu près temps que quelqu’un se lève debout, puis qu’il parle. Ben, on parle à travers vos signatures. Plus on aura de gens, plus ils vont sentir que la population est concernée , dit Laurianne Leclerc, membre de ce club d’aînés.

Une autre membre du groupe, Alice Léger, souligne que plusieurs personnes n’ont pas hésité à déposer leur signature.

L’inquiétude était palpable, surtout auprès des jeunes femmes enceintes ou qui ont dû aller accoucher à Bathurst. Ça, ça m’a vraiment touchée , dit-elle.

Quelques maires des municipalités de la région étaient présents au point de presse lundi. Ils saluent évidemment cette initiative, car eux-mêmes luttent pour de meilleurs services de santé et un recrutement efficace du personnel depuis plusieurs années.

6000 signatures, c’est 25 % de la population du Restigouche! , lance le maire de Campbellton, Ian Comeau.

Le groupe d’aînés francophones prévoit déposer la pétition lors de la reprise des travaux à l’Assemblée législative à Fredericton à l’automne.

D’après le reportage de Serge Bouchard