La Coop de l’Arrière-Pays lancée pour créer une culture de plein air

Lancé il y a un an, le projet a pour mission de créer une culture de plein air sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, en mettant sur pied des expériences en nature et en offrant un service de location d’équipements, notamment.

Des activités de canot, de vélo, d’escalade, de yoga ou encore de mycologie figurent entre autres à la programmation estivale 2022.

Chargement de l’image Le directeur de la Coop de l'Arrière-Pays, Danny Laperrière. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le directeur de la Coop de l’Arrière-Pays, Danny Laperrière, s’est dit particulièrement fier du travail d’équipe accompli pour en arriver à la présentation de cette première programmation estivale.

Pour en arriver à présenter cette programmation-là, c’est un travail, c’est un effet de groupe. On n’a pas été en mesure de le faire l’an passé parce qu’on était vraiment en train de s’organiser. On installait le bâtiment, les équipements, on se structurait. Cette année, on amène ça à un autre niveau, alors cette étape-là de franchie, ça me rend particulièrement fier , exprime-t-il.

Selon le président de la Coop de l’Arrière-Pays, Jonathan Jensen-Lynch, la programmation estivale 2022 s’adresse autant aux amateurs de plein air les plus expérimentés qu’à ceux et celles qui souhaitent s’initier à ces activités.

« On a une belle diversité. Au niveau des intervenants, on est en mesure d’offrir autant des initiations que des programmes plus avancés, des excursions de courte ou de longue durée. On a une belle flotte de canots, de kayaks, de planches à pagaie, de vélos. On peut donc organiser des forfaits adaptés. » — Une citation de Jonathan Jensen-Lynch, président de la Coop de l’Arrière-Pays

Chargement de l’image Le président de la Coop de l'Arrière-Pays, Jonathan Jensen-Lynch. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les gens qui souhaitent réserver leur place dans l’un des forfaits ou activités peuvent le faire sur le site internet de la Coop.

Une Coop appelée à grandir

La directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napki, se réjouit de la mise sur pied de ce premier point de service au Témiscamingue, qu’elle qualifie de chef-lieu du plein air dans la région.

Chargement de l’image La directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napki. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme Napki est d’avis que cette nouvelle offre de services pourra contribuer à la croissance du tourisme en Abitibi-Témiscamingue, mais affirme qu’il s’agit avant tout d’un grand pas en avant pour les citoyens de la région.

Depuis 20 ans que je travaille en tourisme, ce qui nous revenait tout le temps, c’est qu’il n’y a pas d’équipement à louer. Les gens viennent, puis il n’y a pas d’équipement. Les gens de la région, il y en a qui n’ont pas les moyens. Là, enfin, on va avoir accès à des équipements du côté du Témiscamingue, mais aussi du côté de l’Abitibi. On va servir nos concitoyens avant et la visite bien entendu va en profiter aussi , mentionne-t-elle.

Chargement de l’image La Coop de l'Arrière-Pays offre la location de divers types d'équipements de plein air. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme Napki souligne également que des entreprises déjà implantées dans le secteur du tourisme en Abitibi-Témiscamingue pourront avoir recours aux services de la Coop pour diversifier leur offre de services.

« Je pense à la pourvoirie. On en a plus de 90 dans la région. S'ils veulent diversifier leur produit, attirer une autre clientèle, ils peuvent faire appel à la Coop pour des canots, des paddleboards, la Coop peut même aller leur livrer. Ça vient bonifier notre offre touristique, c’est extraordinaire! », affirme-t-elle.

Après avoir ouvert un premier point de service au Témiscamingue, la Coop de l'Arrière-Pays souhaite dans les années à venir se déployer aux quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un premier comptoir mobile devrait ainsi ouvrir ses portes en Abitibi dès l'été 2023.