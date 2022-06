Qualité Motel, France D’Amour et Pierre Kwenders à la nouvelle place Laval

Qualité Motel, France D’Amour et Pierre Kwenders seront en spectacle à la nouvelle place Laval, située dans le Vieux-Hull, à Gatineau. Au total, 12 spectacles seront présentés cet été dans ce nouvel espace éphémère.

Pour l’occasion, le stationnement du 173 de la rue Wellington a été complètement réaménagé pour y installer une scène, du gazon artificiel et des tables à pique-nique.

Chargement de l’image La place Laval propose un espace éphémère cet été, comprenant des tables à pique-nique et une scène pour y accueillir des spectacles en soirée. Photo : Radio-Canada / Marika Bellavance

La rue Laval est déjà bien utilisée, mais là, on va attirer d’autres gens du coin et d’ailleurs pour profiter de notre beau centre-ville et de ses commerces , explique le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Steve Moran.

En journée, les Gatinois pourront ainsi profiter des installations pour se reposer, manger ou participer à diverses activités, comme des cours de yoga. En soirée, des spectacles seront offerts gratuitement à quelque 250 à 500 personnes.

« La revitalisation [du centre-ville] passe par la culture et par des événements comme ceux-là. » — Une citation de Steve Moran, conseiller municipal du district de Hull-Wright

Une programmation variée

Ce vendredi, Sara Dufour (17 juin) montera sur scène avec sa musique country-folk. Le lendemain, Diane Tell (18 juin) sera de passage sur le site, dans une version trio.

Chargement de l’image La chanteuse Diane Tell sera en spectacle cet été à la nouvelle place Laval, à Gatineau. Photo : Photo tirée de la page Facebook de Diane Tell/Benjamin Decoin

Ce sera ensuite au tour du groupe de musique électronique Qualité Motel (30 juin), du DJ Pierre Kwenders (8 juillet), de l’auteure-compositrice-interprète France D’Amour (22 juillet) et de l’artiste Safia Nolin (29 juillet) d’offrir une prestation au public gatinois.

On a essayé d’avoir plusieurs styles, parce que cette place est pour tout le monde et les gens aiment différents types de musique , souligne Tristan Arnaud, le coresponsable de L’Ambassade culturelle, qui a eu pour mandat d’élaborer la programmation.

Ainsi, la fanfare Urban Science Brass Band (23 juillet) réinventera les classiques du hip-hop avec leurs trompettes, saxophones et trombones. En plateau double, le saxophoniste de Bruce Springsteen, Jake Clemons, et le guitariste et chanteur australien Kim Churchill (5 août) feront eux aussi vibrer la place Laval.

Chargement de l’image L’artiste australien Kim Churchill sera de passage à la nouvelle place Laval cet été, à Gatineau. Photo : Brad Collins

La semaine suivante, l’auteur-compositeur Pépé et sa guitare (18 août) sera de passage sur scène.

Certaines premières parties seront assurées par des artistes de la région, dont le chanteur et musicien d’Ottawa Braden Foulkes, l’auteure-compositrice-interprète gatinoise Sofia Duhaime et l’Ottavien KAR33M.

On attire les gens avec des noms plus connus et ça donne une chance aux artistes de la région de se faire découvrir , mentionne Tristan Arnaud.

D’autres noms s’ajouteront à la programmation et seront dévoilés au cours des prochaines semaines. La place Laval sera ouverte au public jusqu’à la fin du mois d’août.