Des noms de nouvelles municipalités dans Kent sont loin de plaire à tous

Un groupe de 14 signataires, comprenant des historiens, d'anciens journalistes et de gens du milieu culturel, ont contesté ces choix dans une lettre d’opinion adressée au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale Daniel Allain.

Ces personnes appuient ouvertement la réforme, mais elles trouvent que certains nouveaux noms choisis dans le comté de Kent et dans d'autres régions de la province sont maladroits et sont de qualité inférieure à ce qui a été proposé ailleurs.

Ils notent cependant qu'il ne s'agit pas de la seule région à se retrouver dans cette situation.

Ils soulèvent entre autres des questions sur Nouvelle-Arcadie, le nom que va porter l'entité regroupant notamment Rogersville et Acadieville le 1er janvier 2023.

Il n’y a aucune catastrophe ici et ce n’est vraiment pas une question de vie et de mort. Mais en même temps, c’est une chance unique. On ne va pas rebaptiser ces entités-là quinze fois , relativise Joel Belliveau, consultant en histoire, rédacteur et chercheur invité au Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l’Université d’Ottawa.

Histoire et géographie

À son avis, la lettre au ministre Daniel Allain ne se veut pas du tout assassine et elle réitère que l’exercice de trouver un nom à ces nouvelles entités municipales n’a pas été facile. Dans la plupart des cas, elle félicite les décideurs d’avoir déniché de beaux noms représentatifs des communautés représentées.

Par contre, les auteurs veulent relancer une réflexion sur la consonance historique et géographique de certains noms choisis.

« Les noms qu’on adopte cette année vont probablement rester pour très longtemps. Donc, il faut essayer de bien le faire. Et si possible, de ma perspective d’historien, de trouver des noms qui sont ancrés dans la géographie et dans l’histoire des régions. Et ça n’a pas toujours été le cas. » — Une citation de Joel Belliveau, consultant en histoire, rédacteur et chercheur invité au Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l’Université d’Ottawa

Outre Nouvelle-Arcadie, les signataires critiquent aussi le nom Beaurivage, que va porter l'entité regroupant Richibucto et Saint-Louis-de-Kent.

Ce nom, selon eux, n'a pas assez de lien avec la géographie et l'histoire de la région.

On dit que ce serait un bon nom, mais ce serait peut-être plus approprié pour un terrain de camping. Ça ne se veut pas méchant du tout. Mais là aussi, on sent que c’est désincarné, que ça pourrait être n'importe quelle région à côté de la mer , poursuit le chercheur à l’Université d’Ottawa.

Grand grand petit havre

Grand-Bouctouche est aussi ciblé par les signataires de la lettre.

Le problème soulevé par Joel Belliveau et les autres signataires, c'est qu'en langue mi'kmaw, Bouctouche veut dire Grand petit havre .

Donc, dire Grand-Bouctouche serait comme si on disait Grand grand petit havre .

Chargement de l’image Le maire de Bouctouche, Aldéo Saulnier. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Les signataires remettent aussi en question le préfixe grand , vu que bon nombre d'autres villes ayant agrandi leur territoire (comme Paris, Montréal et Caraquet) n'ont pas fait ce choix.

Je n'ai pas peur de la répétition du nom. Je pense que les gens sont déjà habitués. Dimanche j’ai parlé à un groupe et j'ai commencé en disant ''bienvenue à Grand-Bouctouche'' , raconte le maire de Bouctouche, Aldéo Saulnier.

Il explique que des rencontres publiques ont été organisées et que la majorité des participants ont choisi ce nouveau nom.

Les gens sont d'accord avec ça au centre commercial et ils trouvent que c'est bien. Alors, on va rester avec ça, le Grand-Bouctouche , soutient-il.

Chargement de l’image La mairesse de Rogersville, Pierrette Robichaud. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

À Rogersville, la mairesse Pierrette Robichaud comprend que le nom Nouvelle-Arcadie ne fait pas l'unanimité. Mais c'est ce sur quoi se sont entendus les membres du comité de transition.

Maintenant, c'est fait et il faut l’accepter. C'est ça la démocratie, c’est ce que les gens ont choisi. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d’accord sur le nom, mais on l’accepte , soutient-elle.

Elle ajoute que le comité a eu peu de temps pour consulter la population et proposer un nom au ministre.

« C'est un choix très difficile. Et la province nous avait limités en temps. Alors, si on avait eu un autre six mois à pouvoir s'asseoir autour d'une table et discuter avec des historiens, des personnes qui auraient pu nous conseiller, peut-être que le nom ne serait pas Nouvelle-Arcadie. » — Une citation de Pierrette Robichaud, mairesse de Rogersville

Le temps des consultations est terminé

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, affirme qu'une vaste consultation sur les noms a eu lieu et que ce sont les comités de transition locaux qui les ont choisis.

Il dit que le temps de la consultation est terminé et que la réforme va se poursuivre.

Il lance d'ailleurs une petite pointe aux signataires de la lettre.

Il est intéressant de constater que ceux qui ont eu la possibilité de participer - mais ne l'ont pas fait - critiquent maintenant le processus. Ils ont eu de nombreuses occasions de donner leur avis et de s’impliquer , note le ministre.

Le ministre fait entendre que les nouvelles entités pourront, si elles le souhaitent, changer leur nom dans les prochaines années.

D’après un reportage du journaliste Pascal Raiche-Nogue