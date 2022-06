Les enseignants se préparent à offrir le nouveau programme scolaire albertain

À l’École élémentaire Thorsby, au sud-ouest d’Edmonton, Candice Conrad s’activait récemment à pratiquer quelques exercices de conscience phonologique avec ses élèves pour les aider à bien sortir les sons et ainsi à mieux articuler les mots.

Avec ses 18 apprenants dont la plupart ont six ans, l’enseignante utilise des techniques multisensorielles comme le recommande le nouveau programme d'études d'arts et de littérature en langue anglaise de la province.

Une partie dudit programme sera obligatoire dans toutes les classes de la maternelle à la 3e année dès la rentrée à l’automne. Il concerne aussi les mathématiques et l'éducation physique. Au sujet de cette dernière, les classes concernées vont de la maternelle à la 6e année.

À moins de trois mois de la mise en application du nouveau programme lors de la rentrée de septembre, les enseignants se préparent à le présenter.

Seulement 1 % des enseignants albertains ont pris part au projet pilote pour tester le programme, à cause notamment du refus de certaines divisions scolaires d’y souscrire .

Des critiques

Certaines divisions scolaires n'ont eu qu'une journée de préparation à leur calendrier. D'autres, comme les écoles de la division scolaire Wolf Creek qui sont à Ponoka, ont réorganisé l'horaire pour que leurs enseignants puissent consacrer trois jours à la préparation du nouveau programme. D’autres encore, notamment les écoles publiques d'Edmonton, ont choisi de laisser la préparation à la discrétion des enseignants.

Selon Sandra Haltiner, présidente de la section locale 54 des enseignants catholiques d'Edmonton, certains établissements pousseraient même leurs enseignants à suivre une formation dite volontaire durant l'été alors qu'ils ont vraiment besoin d'une pause.

Professeure à l'Université de Calgary spécialisée en alphabétisation, Maren Aukerman considère pour sa part que le délai est court pour mettre en application trois matières à la fois.

« Le plus grand risque concerne les enfants. Je m'inquiète vraiment pour les élèves qui vont être confrontés à un tas de nouvelles choses pour lesquelles leurs enseignants ne sont pas préparés. » — Une citation de Maren Aukerman

De l’enthousiasme

Certains enseignants ont toutefois hâte d'essayer le nouveau programme provincial. Candice Conrad de l’École élémentaire Thorsby fait partie du groupe. Bien que la division scolaire Black Gold de Leduc de laquelle dépend l’établissement où elle enseigne n'ait pas officiellement mis à l’essai le nouveau programme, elle a utilisé certains guides et ressources qui en font partie cette année.

Candice Conrad a même passé des heures de son temps à suivre des sessions de développement professionnel en ligne pour être fin prête à la rentrée. Elle se dit cependant moins prête pour l'éducation physique et pour les matières relatives aux sciences, aux études sociales et aux beaux-arts. Celles-ci ne seront obligatoires que lors de la rentrée 2023 et 2024.

Parmi les enseignants les plus enthousiastes, certains craignent que les critiques effraient inutilement les parents et sapent les capacités de leurs collègues.

Surintendante de la Suzuki Charter School à Edmonton, Lynne Paradis a indiqué que des écoles comme la sienne ont commencé à se préparer aux changements bien avant même que les versions finales du programme ne soient rendues publiques.

Les enseignants ne laisseront pas les enfants [livrés à eux-mêmes] , a-t-elle déclaré.

Ce que les éducateurs veulent, c'est que les politiciens et les parents aient confiance dans le professionnalisme et le jugement des enseignants, a dit pour sa part Terri Reid, consultante en programmes d'études à la division scolaire Black Gold.

« Nous avons besoin que tout le monde s'arrête maintenant, respire et laisse nos enseignants faire leur travail [...] » — Une citation de Terri Reid, consultante

Avec les informations de Janet French