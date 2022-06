Pluie de plaintes l’an dernier au bureau de l’ombudsman de Montréal

L’an dernier, l'équipe de l’ombudsman Me Nadine Mailloux, qui compte une dizaine de personnes, a traité un total de 2365 plaintes, contre 2150 en 2020.

Parmi les principaux motifs de plaintes envers la Ville de Montréal : les travaux publics (320 dossiers), les services aux citoyens (220 plaintes), les nuisances (172 plaintes) et les plaintes relatives aux jardins communautaires, aux arbres et aux parcs (132).

Dans ce dernier cas, l’ombudsman note qu’à l'été 2021, avec une pandémie toujours bien présente, la grande majorité des parcs a été prise d’assaut à Montréal .

Me Nadine Mailloux, ombudsman de Montréal

Certains résidents habitant en bordure des parcs ont contacté le Bureau de l’ombudsman au sujet d’individus urinant et déféquant sur leurs terrains ou dans leurs stationnements, sur la présence de papiers mouchoirs souillés non jetés à la poubelle ou d’odeurs nauséabondes .

L'absence ou le manque de toilettes publiques ou chimiques salubres ont été mis de l’avant, poussant l’ombudsman à entamer des démarches auprès des arrondissements, qui ont fait preuve d’une excellente collaboration , note le rapport.

L’épineuse question de la cohabitation entre les itinérants autochtones et la population du quartier Milton-Parc, sur le Plateau-Mont-Royal, a de nouveau occupé l’équipe de l’ombudsman. En mai 2022, un rapport spécial, Ne pas détourner le regard, a été publié après de nombreuses démarches. Un passage résume à lui seul l’ampleur du défi :

Le déménagement de l'organisme La Porte ouverte du centre-ville vers Le Plateau cause des frictions.

« La mobilisation de l’ensemble des entités et partenaires, la difficulté d’imputabilité entre organisations distinctes, le morcellement des responsabilités, l’étonnant dispersement des informations de base sur les ressources disponibles sur le terrain et les non moins étonnantes réticences manifestes de certains partenaires ont fait partie des défis de cette enquête. »