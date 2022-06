Amber Heard ne blâme pas le jury pour le verdict rendu en faveur de Johnny Depp

Je ne blâme pas [le jury]. Je comprends. [Johnny Depp] est une personnalité bien-aimée et les gens ont l’impression qu’ils le connaissent. C’est un acteur fantastique , a affirmé l’actrice lundi dans une entrevue accordée à Savannah Guthrie, lors de l’émission Today, sur les ondes de NBC.

L’émission prévoit diffuser des segments supplémentaires de l’entrevue mardi et mercredi. La première partie a été diffusée près de deux semaines après le verdict rendu le 1er juin, dans lequel le jury a aussi octroyé 2 millions de dollars à Amber Heard pour diffamation sur sa personne de la part d’un avocat de Johnny Depp.

Dans cette saga, l’acteur poursuivait son ex-femme pour une tribune publiée par le Washington Post en 2018, dans laquelle elle disait être une personnalité publique représentant les victimes de violences conjugales , sans mentionner le nom de Johnny Depp.

L’annonce du verdict a mis fin à ce procès télévisé et ultramédiatisé, qui a dévoilé les dessous de la relation chaotique entre les deux vedettes de cinéma. Si Johnny Depp espère que sa victoire l’aidera à rétablir sa réputation, l’effet du jugement sur la carrière respective de l'acteur et de l’actrice reste à déterminer.

Encore questionnée sur sa crédibilité

Savannah Guthrie, coanimatrice de Today, a questionné Heard sur sa crédibilité et sur la perception de celle-ci par les membres du jury. Il n’y a pas de façon polie de le dire. Le jury a regardé les preuves que vous avez présentées. Ses membres ont écouté votre témoignage et ne vous ont pas crue , a-t-elle dit. Ils croyaient que vous mentiez.

À cela, Amber Heard a répondu : Comment pouvaient-ils en arriver à une autre conclusion?

Pendant trois semaines, ils ont écouté les témoignages incessants de personnes employées [par Depp] et de personnes inconnues, a-t-elle ajouté.

Johnny Depp, qui n’a pas encore donné d’entrevue officielle au sujet du procès, a affirmé que le verdict lui avait rendu sa vie . Heard a déclaré après le verdict qu’elle avait le cœur brisé, alors que son avocate a indiqué dans une entrevue distincte accordée à Today que sa cliente avait été démonisée sur les réseaux sociaux et qu’elle comptait faire appel du jugement.

Un traitement injuste sur les réseaux sociaux

Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi ou des jugements qu’ils peuvent porter sur ce qui s’est passé dans l'intimité de mon foyer, dans mon mariage, derrière des portes closes. Je ne présume pas qu’une personne lambda devrait savoir ces choses, alors je ne le prends pas personnellement , a également affirmé Heard à Savannah Guthrie.