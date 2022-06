Saison touristique : la pénurie de main-d’œuvre frappe Charlevoix

Alors que la saison touristique débute dans Charlevoix, plusieurs acteurs de l’industrie affirment que la destination est de plus en plus populaire, et la pénurie de main-d'œuvre, de plus en plus criante. Plusieurs entreprises rivalisent de stratégies afin de dénicher des travailleurs.

Le Train de Charlevoix va entamer ses activités vendredi prochain. L'entreprise a vendu trois fois plus de billets entre le 1er janvier et le 12 juin 2022 que pour la même période l'an dernier. Elle aurait pu accueillir ses premiers visiteurs de la saison plus tôt, n’eût été la pénurie de main-d'œuvre.

On aurait pu facilement commencer deux semaines avant. On est en pénurie de main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre spécialisée, dans notre cas. C'est conduire des trains. Il a fallu faire de la formation , mentionne la directrice générale, Nancy Belley.

Chargement de l’image Le Train de Charlevoix Photo : Train de Charlevoix

Hôtels et restaurants

Bien des restaurants de Baie-Saint-Paul n’auront pas le personnel nécessaire pour être en mesure d'ouvrir tous les jours. Certains ont choisi de rester fermés en début de semaine.

Les clients doivent donc s’attendre à devoir patienter un peu plus avant d'obtenir une place dans les restaurants.

La pénurie touche également les hôtels.

Sur 100 ouvertures de postes, on va trouver deux ou trois personnes de la région de Baie-Saint-Paul qui vont être intéressées de venir travailler dans un hôtel. La population est trop petite pour combler les besoins de chacun , estime le directeur de l'hôtel et spa le Germain de Charlevoix, Thierry Eck.

Le Germain de Charlevoix fait donc du recrutement auprès des employés de la chaîne hôtelière ailleurs au Canada. L’établissement courtise aussi de potentiels employés dans les villes de Québec et Montréal, et même à l’étranger.

C'est offrir des conditions de travail intéressantes pour que quelqu'un qui est de Montréal ou de Québec ait envie de venir faire un séjour pour la saison ou encore pour une ou deux années , explique Thierry Eck.

Le Train de Charlevoix a aussi élaboré une nouvelle offre afin d’assurer à sa clientèle une expérience agréable.

On a tourné ça en opportunité. On a tourné ça en forfaitisation. On prend le client en charge à partir de Québec. Il s'en vient dans Charlevoix. Il sait qu'il va pouvoir manger, bien dormir et, quand il retourne, il est content , raconte Nancy Belley.

Chargement de l’image Une image aérienne du Manoir Richelieu et ses environs Photo : Radio-Canada / Courtoisie/Affaires mondiales Canada

Destination prisée

La pandémie a incité bien des Québécois à choisir Charlevoix comme destination vacances. La hausse de la popularité de la région, jumelée au fait que plusieurs employés de l’industrie touristique ont changé de carrière durant les mois de fermeture, accentue la pénurie de main-d'œuvre.

Elle risque de sévir pendant encore plusieurs années, selon la Chambre de commerce de Charlevoix.

Sa directrice générale rappelle que la principale cause de la pénurie est la courbe démographique.

Les spécialistes disent qu'on en a pour pas loin de dix ans avant d'arriver à se sortir de cette pénurie pour des raisons démographiques. On n'a pas assez de travailleurs pour les services dont on a besoin , explique Johanne Côté.

Avec les informations d'Alexane Drolet