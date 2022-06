La construction du pont Gordie-Howe pourrait avoir endommagé une route à Détroit

Selon Tara Carson, l'incident s'est produit dans la nuit du 5 juin dernier.

Pour l'instant, on ignore les causes exactes de l'effondrement, mais Mme Carson confirme que des palplanches étaient en cours d'enfoncement dans cette section de la route par la Bridging North America (BNA), le partenaire privé de l'APWD.

BNA est responsable de la conception, de la construction, du financement, de l'exploitation et de l'entretien des points d'entrée canadiens et américains et du pont, ainsi que de la conception, de la construction et du financement de l'échangeur du Michigan dans le cadre d'un accord de partenariat public-privé.

Source : Bridging North America