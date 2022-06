Les Edmontoniens pourront faire du vol à voile dès le 3 juillet

L'Edmonton Soaring Club, créé en 1957, propose au public de piloter un planeur depuis des années, mais souhaite maintenant développer ce sport et son adhésion.

Chaque jour est différent , lance Jason Acker, le chef instructeur du club, en parlant des conditions météorologiques changeantes.

Vous êtes vraiment mis au défi de rester en l'air, dit-il, puis d'essayer de vous éloigner le plus possible du terrain et de revenir.

Les planeurs n'ont pas de moteur. Pour s'envoler, ils sont accrochés à un câble fixé à un avion de brousse. Une fois que les deux avions atteignent une certaine altitude, le planeur est libéré, explique Jason Acker.

Le pilote doit ensuite trouver des zones qui génèrent de la portance, en volant sous des nuages en formation ou en suivant des courants près des montagnes par exemple, afin que l'engin puisse rester en l'air.

Rendre le sport plus inclusif

Une compétition nationale de vol à voile a récemment eu lieu à l'aérodrome près de Chipman. Selon Amanda Vella, qui a commencé à piloter des planeurs en 1998, aucune femme ne participait à la compétition.

Elle espère contribuer à créer un espace plus accueillant pour les femmes.

Nous voulons voir plus de femmes dans ce sport [pour qu'elles] se sentent en sécurité et à l'aise pour piloter des avions, et qu'elles en profitent autant que les hommes , dit-elle.

L'Edmonton Soaring Club offre des vols d'introduction au pilotage à 125 $, taxes comprises.

Avec les informations de Nicholas Frew