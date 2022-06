Rajan Sawhney se lance dans la course à la succession de Jason Kenney

La députée de Calgary Nord-Est a démissionné de son poste de ministre des Transports pour se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur uni lundi. Elle est la troisième membre du Cabinet de Jason Kenney à tenter de lui succéder.

Rajan Sawhney a annoncé ses intentions lundi devant l’Assemblée législative, en compagnie de sa directrice de campagne, Angela Pitt.

Angela Pitt est la députée provinciale d’Airdrie-Est et une des membres du caucus qui ont sévèrement critiqué les restrictions imposées par le gouvernement pendant la pandémie.

D’ailleurs, la première promesse de Rajan Sawhney est d’ouvrir une enquête publique complète, ouverte et transparente sur la réponse de la province à la COVID-19.

Selon elle, de nombreux Albertains se sont sentis ignorés par leur gouvernement pendant les dernières années, et il est indispensable de comprendre ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait pour pouvoir aller de l’avant.

Rajan Sawhney a toutefois précisé que cette enquête prendrait vraisemblablement plus d’un an et qu’elle ne pourrait pas promettre de la lancer avant les prochaines élections provinciales.

Elle a par ailleurs affirmé que la création d’un fonds de pension albertain et d’une force de police provinciale, deux projets mis de l’avant par le gouvernement Kenney, étaient sur son radar . Elle croit toutefois que davantage de consultations doivent être faites.

Enfin, elle dit qu’elle voudrait de nouveau indexer à l'augmentation du coût de la vie certains programmes d’aide au revenu, dont celui pour les personnes avec de graves handicaps (AISH).

Rajan Sawhney était ministre des Services sociaux lorsque le gouvernement Kenney a pris la décision controversée de désindexer l'AISH.

À cette époque, nous avions hérité d’une situation fiscale qui n’était pas idéale. Nous sommes dans une situation différente maintenant , a-t-elle dit, lundi.

Sept candidats dans la course

Le premier ministre Jason Kenney a annoncé qu'il démissionnerait après avoir remporté de justesse un vote de confiance des membres de son parti avec 51,4 % des voix.

Rajan Sawhney est la troisième membre du Cabinet à se lancer dans la course à direction du PCU, après Leela Aheer et Travis Toews.

Les autres candidats sont Danielle Smith, Brian Jean, Bill Rock et Rajan Sawhney.

Le Parti souhaiterait élire un chef avant la rentrée parlementaire en octobre. L'élu deviendrait également premier ministre jusqu’aux prochaines élections provinciales.

Celles-ci devraient se tenir le 29 mai 2023 à moins qu’elles soient déclenchées plus tôt par le gouvernement.