Un défilé des Cataractes mercredi à Shawinigan

Les Cataractes de Shawinigan ont annoncé lundi qu'il y aura un défié de la Coupe du Président ce mercredi de 17 h à 19 h. Le départ sera donné au Centre Gervais Auto pour se rendre vers l'avenue Willow.

L'entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud, ne croit pas qu’une célébration avant les matchs de la coupe Memorial puisse nuire à la performance des joueurs.

Les joueurs accueillis à l’hôtel de ville

Lundi matin, des joueurs, des entraîneurs et la direction de l'équipe étaient invités par le maire Michel Angers à l'hôtel de ville. Ils y ont d’ailleurs signé le livre d'or de la ville.

M. Angers ne se rendra pas dès le début de la coupe Memorial à Saint John, mais n'exclut pas d’y faire escale. Si j’ai une petite chance, je vais aller les encourager directement sur place , a-t-il mentionné.

Pas de voyage organisé pour la Coupe Memorial

Les partisans des Cataractes qui veulent assister aux confrontations de la coupe Memorial au Nouveau-Brunswick devront s’organiser par eux-mêmes. Il n’y aura pas de voyage de groupe organisé par le Fan Club.

Ça serait très onéreux. Ça serait un choix individuel rendu-là , a expliqué Denis Jean, secrétaire du Fan Club officiel des Cataractes.

Il a expliqué au micro de Marie-Claude Julien qu’il faudrait mobiliser deux chauffeurs et un autobus pour une période de dix jours. C’est sans compter les montants à débourser pour les billets des matchs et les chambres d’hôtel qui commencent à se faire très rares à Saint John. Tout ça, sans savoir si l’équipe se rendra au bout du tournoi.

La fatigue rattrape aussi le secrétaire du Fan Club. En une semaine et demie, on avait organisé trois voyages à Québec et un voyage à Charlottetown.

Les fans auront toutefois la chance de venir visionner les matchs sur écran géant, au Centre Gervais Auto comme ce fut le cas pour les dernières confrontations contre les Remparts et les Islanders.