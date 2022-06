Une embarcation historique reconstituée au Parc national d’Opémican

Ce type d'embarcation, qui n'existe plus aujourd'hui, naviguait autrefois sur le lac Témiscamingue, à l’époque où il s’y pratiquait la drave.

Chargement de l’image La chaloupe a été mise à l'eau le 8 juin. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La directrice du Parc national d'Opémican, Carine Bergeron, explique que le nom de la chaloupe provient de ses deux extrémités en forme de pointe.

« Ce sont des chaloupes avec les deux bouts pointus. Ça servait aux équipes de draveurs à aller récupérer, sur le lac Témiscamingue, les billots qui s’étaient échappés des estacades de bois. Les gens qui travaillaient sur les chaloupes pointeurs, on les appelait les sweepeurs, ça vient de l’anglais sweepers. Ce sont est eux qui allaient balayer les berges pour aller récupérer les billots de bois », raconte-t-elle.

Chargement de l’image Les employés du parc d'Opémican s'apprêtent à quitter le quai avec la chaloupe pointeur. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La chaloupe pointeur, d’un rouge écarlate, se conduit avec trois rames de chaque côté. Elle peut accueillir 12 personnes et un guide.

Les visiteurs pourront faire des expéditions dans l'embarcation et aussi en apprendre davantage sur l'histoire de la drave sur le site de la pointe Opémican.

Chargement de l’image Des employés de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) ont été les premiers à pagayer dans la chaloupe. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

« Apprendre l’histoire des remorqueurs, anciens bateaux qui servaient à tirer les estacades, et tout ça à partir d’un point de vue sur l’eau, souligne Carine Bergeron. L’ambiance est différente aussi parce qu’on est comme un peu à part dans notre monde sur le lac », ajoute-t-elle.

Pierre-Luc Morin, un chaloupier du Bic dans le Bas-Saint-Laurent, a construit la chaloupe pointeur.

« On n’a pas pu le faire à partir d’une chaloupe déjà existante, ça fait trop longtemps. Il ne reste plus de chaloupes d’époque sur lesquelles on aurait pu se baser, mais heureusement, on a été capables de trouver des plans », indique M. Morin.

Chargement de l’image La chaloupe a été fabriquée dans un atelier du Bic, une municipalité au Bas-Saint-Laurent. Photo : Gracieuseté : Pierre-Luc Morin

Il s'agit d’ailleurs de la plus grande embarcation bâtie à son atelier. Un projet d’importance pour Pierre-Luc Morin, non seulement par sa taille, mais aussi par sa signification.

« C’est un projet qui me tenait beaucoup à cœur parce que c’est un projet qui touche le patrimoine maritime. C’est quelque chose d’important pour moi. C’est un projet qui, concrètement, va amener les gens sur l’eau », se réjouit le chaloupier.

Chargement de l’image Les surfaces sont recouvertes de fibre de verre traitée à l'époxy pour faciliter l'entretien de la chaloupe et augmenter sa durabilité. Photo : Gracieuseté : Pierre-Luc Morin

Pierre-Luc Morin espère que, grâce à ce projet, l’histoire du Témiscamingue rayonnera à travers la province.

« Ce que j’ai aimé, c’est que ça m’a permis de parler du Témiscamingue au Bas-Saint-Laurent. Je pense que c’est une région du Québec qui est très peu connue. J’oserais dire que je suis peut-être maintenant un des plus grands ambassadeurs du Témiscamingue au Bas-Saint-Laurent! », conclut-il.