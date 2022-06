La police de Kawartha Lakes enquête sur la disparition d’un garçon autiste à Lindsay

Ceux qui détiendraient des enregistrements de vidéosurveillance d'intérêt sont également invités à les soumettre à la police.

Le garçon réside sur la rue Queen, près de la rivière Scugog, a précisé la police. Il a été vu pour la dernière fois le 12 juin, vers 15 h 30.

Il portait alors un t-shirt bleu et un pantalon de sport foncé, était muni d’une tablette blanche et ne portait pas de chaussures. Svelte de taille, Draven Graham mesure 1,47 mètre. Il a les yeux et les cheveux brun foncé.

« Il est autiste, avec des aptitudes verbales limitées. Il s'irrite profondément quand on le touche. Il aime se cacher et ne sortira probablement pas [de sa cachette] à l’appel de son nom. » — Une citation de Deb Hagarty, policière

Draven Graham a été aperçu quand il marchait en direction du nord sur la rue Colborne Est, près du parc Rivera. Ses vêtements ont depuis été retrouvés dans ce secteur, a précisé la police en conférence de presse, lundi.

Des policiers de plusieurs juridictions, dont la Police provinciale de l'Ontario, ainsi que des bénévoles ont passé la nuit à le chercher, en vain. Un drone, un hélicoptère et des chiens policiers ont aussi été déployés dans le secteur.

Les policiers de la région de Kawartha Lakes affirment qu'ils épuisent toutes les ressources pour le retrouver et publieront régulièrement des mises à jour au sujet de l'enquête, sur leurs réseaux sociaux.

Toute personne qui aurait vu Draven Graham est priée d'appeler la police de Kawartha Lakes au 705-324-5252.