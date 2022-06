Comment peut-on laisser ces choses-là se reproduire? Cela suffit , demande l’ex-enseignante Missy Dodds, dont plusieurs élèves ont été tués lors de la fusillade de Red Lake en 2005.

Elle a conservé des séquelles psychologiques graves et milite aujourd’hui pour la sécurité dans les écoles.

Alors qu’elle travaillait à l’école Red Lake District High School, Missy Dodds a vu le tireur entrer dans sa classe et tuer cinq élèves avant de s’enlever la vie. Elle n’a jamais remis les pieds dans une classe depuis.

« Je ressentais tellement de culpabilité [...] Ces parents m’avaient envoyé leurs bébés. » — Une citation de Missy Dodds, survivante de la fusillade de Red Lake et militante

Missy Dodds estime que, dans le cas de Red Lake, ses collègues et elle n’ont pas agi à temps.

Je me suis toujours dit que le système, sans savoir qui exactement, avait laissé tomber [le tireur de Red Lake]. Si j’avais été mieux informée, les choses auraient pu mieux se passer , dit-elle.

Selon Missy Dodds, la fusillade d'Uvalde la conforte dans la nécessité de sa mission de mieux protéger les écoles contre de tels drames. Elle croit que des mesures comme les caméras et les détecteurs de métal, peuvent se combiner à des mesures préventives de soutien psychologique.

Prévenir les drames

Toujours au Minnesota, la psychologue judiciaire et criminologue à l’Université Hamline Jillian Peterson et le criminologue à l’Université Metro State James Densley arrivent à des conclusions qui rejoignent celles de Missy Dodds.

Les deux experts sont à l’origine du projet de recherche The Violence Project, une base de données exhaustive des auteurs de fusillades aux États-Unis. Les données recensent les incidents où plus de quatre personnes ont été tuées, notamment dans un lieu de travail, de culte ou dans une école depuis 1999.

The Violence Project comprend des informations sur la vie des tireurs, leur santé mentale et leurs motivations, dans l’objectif d’améliorer la recherche et les décisions prises par les autorités.

Les chercheurs ont trouvé des liens entre les tireurs sur ce qu’ils appellent les chemins de la violence .

Les auteurs des fusillades deviennent isolés, déprimés, en colère. Beaucoup d’entre eux sont suicidaires, désespérés , explique Jillian Peterson.

Jillian Peterson précise que plusieurs tireurs se radicalisent en ligne et passent beaucoup de temps à étudier d’autres fusillades et leurs auteurs.

Il y a un chemin clair vers la violence. Or nous avons tendance à nous concentrer sur la fin de ce chemin, en contrôlant les armes et en minimisant le nombre de victimes , note l'experte.

Elle croit qu’il y a plus de voies de sortie si les interventions se font plus tôt dans le parcours d’un tireur potentiel. Elle croit que des mesures comme l'augmentation des mesures de soutien en santé mentale et de meilleurs outils pour détecter la détresse psychologique seraient très efficaces.

« Il faut s’assurer qu’un enfant qui se sent marginalisé est intégré davantage et non poussé plus à l’écart. » — Une citation de Jillian Peterson, psychologue judiciaire et criminologue à l’Université Hamline

Ces conclusions s'appliquent aussi au Canada, selon le criminologue à l’Université Western à London en Ontario Michael Arntfield. Il croit lui aussi que les interventions doivent survenir plus tôt dans le parcours d’un jeune en détresse.

Une grande partie de cette détresse qui mène à toute cette violence commence à la maison. C’est là que se trouvent les traumatismes, mais aussi la capacité de prévenir les tueries , estime Michael Arntfield.

Selon lui, le contrôle des armes à feu fait aussi partie de la solution.

C’est un facteur évident pour expliquer pourquoi il n'y a pas autant [de fusillades] au Canada.

