Plus de 200 M$ seront investis dans le réseau électrique de l’Estrie

Des représentants de la société d'État était en Estrie ce lundi pour faire le point sur les différents projets qui toucheront la région. Le réseau actuel, construit dans les années 1940, arrive à ses limites de capacité, et risque de ne plus répondre aux besoins grandissants de la communauté dans les prochaines années.

« C’est plusieurs investissements qu’on va faire sur le réseau de transport en Estrie qui vont s’échelonner sur une dizaine, voire une quinzaine d’années, qui vont vraiment servir à venir fiabiliser le réseau et s’assurer d’avoir une capacité pour répondre à court, moyen et long terme à la demande électrique. » — Une citation de Olivier Bergeron, chef planification des réseaux régionaux pour Hydro-Québec.

Poste de transformation de Bonsecours

Le premier projet de cette modernisation est celui du poste de Bonsecours, évalué entre 150 et 200 millions de dollars. Ces investissements permettent de passer d’une ligne 49 kilovolts (kV) à une ligne de 120 à 230 kV. L’Estrie aura besoin de moins de lignes électriques pour transporter la même quantité d’énergie.

À terme, on espère aussi réduire le nombre de postes [de transformation], donc les empreintes au sol, parce que dans un même poste, on est capables d’aller fournir plus de gens , explique le chef planification, Olivier Bergeron.

Le tracé final, d’une longueur de 20 km, a été établi à la suite de consultations effectuées par Hydro-Québec avec les citoyens et les municipalités. Les propriétaires touchés par les futures lignes seront rencontrés cette semaine par Hydro-Québec.

Des séances d’informations sont aussi offertes aux citoyens ayant des questions, mardi 14 juin et mercredi 15 juin à l’hôtel Estrimont d’Orford.