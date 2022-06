Écrire pour faire rire : 18 scénaristes se dévoilent dans la websérie Éc(rire)

Selon Patrick Huard, le métier de scénariste humoristique n’est pas assez valorisé au Québec. Je ne sens pas que c’est considéré dans notre milieu comme une spécialité , a-t-il expliqué en entrevue avec Patrick Masbourian à l’émission Tout un matin. On se fait questionner très souvent par des gens qui n’ont jamais écrit une blague, on se fait expliquer ce qui est drôle et ce qui n’est pas drôle.

Selon lui, ce n’est pas le talent qui manque, au contraire. Je pense à Émile Gaudreault et Ricardo Trogi, par exemple. Ces deux gars-là, aux États-Unis, ils tourneraient 19 mois par an.

Patrick Huard fait partie des 18 personnes qui ont été invitées à mettre en valeur le métier de scénariste humoristique dans une série de capsules de 25 minutes offertes sur Noovo.ca  (Nouvelle fenêtre) . Celui dont le rôle de scénariste a vraiment pris son élan avec la série Taxi 22 y partage des anecdotes, des méthodes de travail et des conseils, un peu dans l’esprit d’une classe de maître.

Parmi les autres personnes invitées, on compte également François Avard (Les Bougon), Louis Morissette (Le guide de la famille parfaite), Guy A. Lepage (Un gars, une fille), Marie-André Labbé (Trop) et plusieurs autres. Une version longue des capsules d’environ une heure chacune est également offerte sous forme de balado sur le site de iHeartRadio  (Nouvelle fenêtre) .

Trouver sa méthode

Comme dans plusieurs disciplines, tout le monde ne travaille pas de la même façon en scénarisation humoristique. Selon Patrick Huard, chacun doit trouver sa routine, sa méthode. C’est peut-être aussi pour ça qu’on considère que c’est moins une expertise, parce que c’est plus flou , a-t-il expliqué.

En chirurgie il y a des règles de base claires, t’es mieux d’endormir la personne avant de l’opérer. Mais, en humour, quelqu’un peut très bien décider d’écrire son scénario en commençant par la fin, et ça peut donner un excellent résultat.

Le métier comporte toutefois des règles de base qu’il faut maîtriser avant d’aller plus loin, comme les différentes gammes en musique. Il faut que tu connaisses tes gammes pour écrire, il y a différentes structures narratives qui existent et il faut comprendre ce que tu fais. On ajoute à ça la difficulté de faire rire les gens, mais [...] tu dois quand même établir une mythologie que tu vas respecter tout au long de ton œuvre.

L’humour, un polaroïd de la société

Patrick Huard remarque que les séries qui affichent la plus longue longévité sont très souvent des séries humoristiques : Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother... “ Les shows qui traversent le temps sont souvent des comédies, parce que les comédies nous en révèlent tellement sur qui on est au moment où les jokes sont faites. Ça reste un document anthropologique”, a-t-il expliqué.

Faire rire reste également un excellent moyen de réunir les gens.

« Le rire est un moment de communion instantané, à la même fraction de seconde, tout le monde part à rire en même temps. Il y a juste l'humour qui peut offrir ça. » — Une citation de Patrick Huard

Autre force énorme de l’humour selon Patrick Huard : celle de révéler celui ou celle qui rit. Quand tu as ris, il est trop tard, tu t’es commis [...]. Des fois tu ris parce que t’es contre, des fois parce que t’es choqué, des fois parce que t’es d’accord, mais un rire, c’est aussi une position.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Patrick Masbourian, animateur de l’émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.