Effondrement des cryptos : un partenaire de la Caisse de dépôt dans l’eau chaude

L’annonce est survenue huit mois jour pour jour après que la CDPQ eut investi 150 M$ US dans Celsius, une entreprise qui offre des services de prêts dans l’univers de la cryptomonnaie.

En raison de conditions extrêmes dans le marché, nous annonçons aujourd'hui que Celsius met sur pause tous les retraits, les échanges et les transferts entre comptes , a écrit l’entreprise dans un communiqué  (Nouvelle fenêtre) envoyé à ses clients peu avant 23 h, dimanche.

Nous comprenons qu’il s’agit de nouvelles difficiles, mais nous croyons que notre décision [...] est l’action la plus responsable que nous pouvons entreprendre pour protéger notre communauté , poursuit le communiqué.

Comme Radio-Canada le rapportait fin mai, Celsius avait été durement frappée par un effondrement des prix des cryptoactifs ayant eu lieu dans la semaine du 9 mai. Certains clients de la plateforme s’étaient plaints d’avoir tout perdu après avoir obtenu des prêts en cryptomonnaie auprès de Celsius.

Depuis, Celsius peine à se relever. Selon les statistiques de l’entreprise, l'entreprise a perdu près de 2 G$ US en dépôts de ses clients depuis un mois. Celsius affirmait en octobre gérer 27 G$ de cryptoactifs pour le compte de ses clients. Ce chiffre avait baissé à 12 G$ en mai. Depuis, l'entreprise ne publie plus sur son site le total des actifs qu'elle gère.

La valeur du CEL, la cryptomonnaie qui a été créée par l’entreprise et qu’elle encourage ses clients à utiliser, s’est effondrée, passant d’environ 3 $ US en avril à 0,20 $ US aujourd’hui. Au moment de l’investissement de la CDPQ , le prix du CEL s’établissait à 5,60 $ US.

Chargement de l’image Capture d'écran du site web de Celsius Photo : Capture d'écran - Celsius Network

Effondrement des prix des cryptomonnaies

Les conditions actuelles du marché de la crypto indiquent que Celsius n’est probablement pas au bout de ses peines. La plupart des cryptomonnaies majeures ont piqué du nez au cours du week-end dans un vent de panique qui a soufflé le marché, porté en partie par des indicateurs économiques inquiétants frappant l’économie mondiale.

Lundi matin, le S&P 500 perdait plus de 3 % de sa valeur, tandis que Dow Jones perdait un peu plus de 2,5 %. Ces deux indices connaissent une année difficile : ils ont respectivement reculé de 21,4 % et de 16,3 % depuis le début de 2022.

Le prix du bitcoin, la cryptomonnaie la plus populaire, avait chuté de près de 16 % en 24 heures, lundi matin. D’un sommet de plus de 67 000 $ US en novembre 2021, le prix du bitcoin, très volatil en temps normal, atteint maintenant un peu plus de 23 000 $ US.

Pour Hilary J. Allen, professeure de droit au Washington College of Law et experte en réglementation de la crypto, il n’est guère étonnant de voir le marché de la crypto s’effondrer dans les circonstances économiques actuelles.

Il n’est pas surprenant que dans un environnement où les taux d’intérêt augmentent, l’argent facile quitte le système. Il y a moins d’argent à investir dans les cryptoactifs , juge-t-elle.

Mme Allen explique que des investisseurs qui ont placé des cryptoactifs du côté de Celsius pourraient être durement affectés si l’entreprise s’effondre.

Pour les gens qui ne disposaient pas de beaucoup de moyens pour investir là-dedans, c’est potentiellement dévastateur. Nous avons vu avec [l’effondrement des cryptomonnaies Terra et Luna en mi-mai] qu’il y a eu au moins un suicide. Les gens publiaient des lignes de prévention du suicide dans les groupes sur Reddit et ainsi de suite. Je suspecte que nous verrons la même chose avec Celsius parce que beaucoup de gens ont investi beaucoup d’argent qu’ils ne pouvaient pas se permettre de perdre , ajoute Mme Allen.

Un modèle d'affaires critiqué

Chargement de l’image Le PDG de Celsius, Alex Mashinsky Photo : Capture d'écran - LinkedIn

Au moment d’investir dans Celsius, la CDPQ avait vanté le modèle d’affaires de l’entreprise. La technologie des chaînes de blocs présente un potentiel perturbateur pour plusieurs secteurs de l’économie traditionnelle , avait déclaré Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des technologies à la CDPQ , dans un communiqué.

L’enquête de Radio-Canada recensait les inquiétudes soulevées par des experts du domaine de la crypto, qui soulignaient que Celsius utilise des pratiques financières semblables à celles ayant mené à l’implosion du système financier en 2008. Plusieurs États américains avaient d’ailleurs allégué que l’entreprise vendait des valeurs mobilières non enregistrées et ont forcé l’entreprise à limiter ses activités aux États-Unis.

Le ministère fédéral des Finances, qui n’avait pas offert de commentaire précis concernant Celsius, avait toutefois statué que les entreprises qui agissent de façon non réglementée – comme c’est le cas de Celsius – font illégalement affaire au Canada.

Le reportage révélait également que Celsius compte dans son orbite plusieurs individus qui se retrouvent au cœur de controverses dans le monde de la crypto, dont une personne liée à des sites que les autorités financières canadiennes ont à l'œil.

En réponse à des questions découlant de notre enquête, qui soulevait des inquiétudes quant aux activités de Celsius, la CDPQ avait réitéré son soutien à l’entreprise. Tous les investissements de la Caisse font l'objet d'un processus d'analyse rigoureux afin de prendre des décisions avisées dans l'intérêt de nos déposants , nous avait répondu une porte-parole.

Consternation chez les clients

L’annonce de dimanche soir a causé de la consternation chez les clients de Celsius. En réponse au gazouillis de l’entreprise concernant le gel sur les transactions, de nombreux clients ont fustigé la décision. Le silence radio du PDG de l’entreprise, Alex Mashinsky, a aussi fait réagir.

Alex tweete constamment, il se vante que Celsius est une entreprise magnifique, il critique les autres plateformes. Et maintenant, quand nous attendons désespérément de l’entendre, il est silencieux. Il n’a offert aucune mise à jour, alors que la communauté vit cette dure épreuve. C’EST DÉGOÛTANT , a écrit un client dans un groupe Telegram de la communauté Celsius.

En réponse à un gazouillis d’un client, samedi, Alex Mashinsky avait répondu : Connaissez-vous une seule personne qui a eu du mal à retirer ses fonds de Celsius? Pourquoi partagez-vous de la peur et de la désinformation?