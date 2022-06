Overwatch 2 offert à compter du 4 octobre

Activision Blizzard a annoncé que la suite de son titre à succès Overwatch serait offerte gratuitement sur PC et sur console en accès anticipé à compter du 4 octobre prochain.

Le studio a dévoilé la date de sortie lors d’une conférence de Xbox et Bethesda au Summer Game Fest 2022, un événement en ligne de l’industrie du jeu vidéo. Une capsule vidéo y montrait également les premières images d’un nouveau personnage dans le jeu : Junker Queen.

Cette héroïne, qui fera partie de la classe des « tanks », devient ainsi le trente-quatrième personnage de l’alignement d’Overwatch. Elle sera le deuxième nouveau personnage à faire ses débuts dans Overwatch 2, aux côtés de Sojourn, une héroïne anciennement membre des forces spéciales canadiennes dévoilée lors de l’annonce du jeu, en 2019.

Les adeptes d’Overwatch auront l’occasion d’en savoir encore plus sur ce nouveau personnage ainsi que sur le contenu du jeu le 16 juin prochain, lors d’un événement de dévoilement officiel sur YouTube et Twitch.

Une nouvelle ère pour les fans

En rendant Overwatch 2 complètement gratuit à quiconque possède une PlayStation 4 ou 5, une Xbox One, Series X ou Series S, une Nintendo Switch ou un PC, Activision Blizzard espère rendre le jeu accessible à encore plus de personnes. L’inclusion est un facteur déterminant dans la prise de cette décision; lorsque nous travaillons en équipe, rien ne peut nous arrêter , peut-on lire dans une publication du studio sur le site du jeu.

De son côté, le président de Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, affirme par voie de communiqué que c’est le début d’une ère d’évolution constante pour la série et d’un renouvellement de notre engagement à offrir des mises à jour fréquentes et importantes afin de garder Overwatch 2 frais et divertissant pour plusieurs années.

À la sortie du jeu, ceux et celles qui possèdent le premier Overwatch pourront obtenir un paquet cadeau incluant deux habillages (skins) et un badge spécial ainsi qu’un élément surprise qui n’a pas encore été dévoilé.

Après avoir été annoncé initialement en 2019, Overwatch 2 avait vu son développement être ralenti après la démission de Jeff Kaplan, le réalisateur du jeu. En avril dernier, à l’occasion du sixième anniversaire d’Overwatch, les joueurs et joueuses avaient enfin eu l’occasion de tester le nouveau titre dans une version d’essai.